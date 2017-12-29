اصابة 50 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة وغزة

غزة: ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ان 56 فلسطينيا اصيبوا خلال مواجهات وقعت الجمعة مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في اطار استمرار الاحتجاجات على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

ووقعت مواجهات في مناطق عدة من قطاع غزة محاذية للحدود مع إسرائيل أسفرت عن إصابة 40 شخصا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة غزة أشرف القدرة إن أربعة من الجرحى حالتهم حرجة.

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي وجهتا دعوة لـ"يوم غضب" الجمعة، كما كانت الحال في أيام الجمعة الماضية بعد القرار الأميركي حول القدس.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أوقعت المواجهات 16 جريحا فلسطينيا، منهم من أصيب بطلقات حية ومنهم من أصيب بطلقات مطاطية، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس قالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن 500 متظاهر أضرموا النار في إطارات وأطلقوا زجاجات حارقة على الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين في نحو ثلاثين منطقة من الضفة الغربية.

أما في غزّة، فأضافت المتحدثة أن ألفي متظاهر ألقوا زجاجات حارقة وحجارة على الجنود في الجانب الإسرائيلي من الحدود، فردّوا "بإطلاق النار باتجاه أربعة منهم فأصيبوا بجروح".

وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي منذ الأسبوع الاول من كانون الاول/ديسمبر عقب اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

وقتل خلال هذه المواجهات 12 فلسطينيا، اثنان منهم في غارة اسرائيلية على قطاع غزة، واصيب مئات اخرون.

إلى ذلك، قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة الجمعة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية.

ولم تتحدث أي تقارير على الفور عن سقوط ضحايا في تبادل القصف، الأول منذ أكثر من عشرة أيام.

وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ اثنين منهم، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة أن الصاروخ الثالث سقط على مبنى قرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار بدون خسائر في الأرواح.

وقال الجيش في بيان "ردا على صواريخ أطلقت في اتجاه إسرائيل، استهدفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

وأوضح شهود أن دبابات إسرائيلية قصفت موقعا لحركة حماس في شرق القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس عدم إصابة أي شخص في القصف الإسرائيلي.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة أكثر من 12 صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل، منذ صدور قرار الرئيس الأميركي في 6 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وغالبا ما تطلق فصائل صغيرة هذه الصواريخ، لكن إسرائيل تحمّل حركة حماس المسؤولية عن أي هجوم.

وقبل صاروخ الجمعة، أطلقت آخر صواريخ من القطاع على إسرائيل في 18 كانون الأول/ديسمبر، سقط أحدها على منزل في بلدة حدودية.