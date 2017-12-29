أبل تسعى لثورة بعالم الهواتف الذكية

إيلاف: تسعى شركة "أبل" الأميركية إلى ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية، من خلال جعل الجهاز "واقعيا" أكثر، وفق ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقدمت الشركة طلبا للحصول على براءة اختراع "نافذة" آيفون الغامضة، التي سيتم تثبيتها في الجزء العلوي من الهاتف.

وتقول التقارير إن النافذة الشفافة تسمح للمستخدمين برؤية "العالم الحقيقي"، من خلال الجزء العلوي لهواتفهم.

وتوفر، حاليا، كاميرا آيفون منظر "العالم الحقيقي"، إلا أن هذه النافذة الجديدة قد تجعل هذا العالم أكثر واقعية.

وتم تسجيل براءة الاختراع رقم 9825103 لأول مرة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، وذلك خلال وقت سابق من العام الجاري.

وبالرغم من أن وثيقة براءة الاختراع لا تقدم تفاصيل كثيرة حول هذه النافذة، فإن تقارير إعلامية قالت إنها ستتميز بشفافيتها من أجل تقديم صورة "أكثر واقعية" من أمام وخلف الجهاز.