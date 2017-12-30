2017 في 14 صورة معبرة

​جثة على أريكة في منزل بمدينة الموصل العراقية

دنت نهاية عام 2017 بأزماته وأفراحه. احتفاءً بهذه النهاية، تجمع "إيلاف" صورًا توثق حوادث لا تُنسى، تلخص عامًا ميلاديًا كاملًا من الأزمات والحروب والتهجير في مناطق مختلفة من العالم، لا تخلو أيضًا من لحظات فرح.

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