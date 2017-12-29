GMT 20:56 2017 الجمعة 29 ديسمبر GMT 4:24 2017 السبت 30 ديسمبر  :آخر تحديث
اسفر عن مقتل تسعة اشخاص

داعش يتبنى الهجوم على كنيسة في جنوب القاهرة

أ. ف. ب.
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بيروت: تبنى تنظيم الدولة الاسلامية مساء الجمعة الهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباحا واسفر عن مقتل تسعة اشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة اعماق التابعة للتنظيم.

ونقلت الوكالة عن "مصدر امني" عبر تطبيق تلغرام ان "مفرزة امنية تابعة للدولة الاسلامية نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة".

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية إن مسلحا أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية إن المسلح أطلق النار في البداية على متجر يملكه مسيحي في مكان يبعد نحو 4 كيلومترات، فأردى رجلين قتيلين قبل أن يتوجه إلى كنيسة مارمينا، حيث أطلق النار وحاول إلقاء عبوة ناسفة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن هوية منفذ الهجوم، وقالت إنه يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وقد نفذ هجمات عدة ضد رجال الأمن منذ العام الماضي.


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