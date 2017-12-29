داوود الشريان رئيس لمجلس ادارة شبكة الإخبارية السعودية

«إيلاف» من الرياض: أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داوود الشريان رئيساً لمجلس إدارة شركة شبكة الإخبارية، وتضمن القرار أن تضم عضوية مجلس إدارة الشركة كلاً من الأستاذ عبدالعزيز حمد الفهد، والأستاذ خالد أحمد مدخلي، والأستاذ محمد عبدالله القحطاني، والأستاذ عبيد عبدالله الرشيد، والأستاذ جاسر عبدالله الجاسر، والأستاذ سعد محمد الجريس.

وكان وزير الإعلام أصدر قراراً بتحويل قناة الإخبارية إلى شركة شبكة الإخبارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تكون ملكيتها مناصفة بين كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية، في أحدث خطوة باتجاه مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي.

ويعتبر تطوير قناة الإخبارية هدف رئيسيي لوزير الإعلام حيث تم إطلاق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية، وتكون الشركة قادرة على تطوير الخبرات المتعلقة بالأحداث وتحسين تغطية ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية والتفاعل مع المتغيرات كما تسعى الشركة إلى التميز في نشر المحتوى الحصري والمميز مراعية الصدق والدقة والموضوعية،

وتحقيق عائد مالي للاستثمار في قطاع الإعلام، وإنشاء منصات جديدة للتوزيع الرقمي للوصول لصناعة محتوى منافس.