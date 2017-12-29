غوتيريش يهنئ جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا

وجه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة التهاني الى السناتور ونجم كرة القدم السابق جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا بعد "عملية انتخابية ناجحة اجريت في اطار سلمي".

وفي بيان، نقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش عنه قوله ان "اجراء انتخابات سلمية وشفافة وحرة ونزيهة يؤكد مسيرة ليبيريا الحازمة نحو تنمية وسلام واستقرار دائم".

واعتبر غوتيريش ان التحديات التي تواجهها ليبيريا "مهمة وتتطلب وجهات نظر موحدة بين الرئيس المنتخب وحكومته وجميع الاطراف السياسيين" في البلاد.

وتابع المتحدث ان الامين العام للامم المتحدة يعتزم "العمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب وشعب ليبيريا لتعزيز السلام والتنمية الاقتصادية".

وبعدما كان اول لاعب افريقي يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995، فاز ويا برئاسة ليبيريا في منصب سيتولاه رسميا في 22 كانون الثاني/يناير المقبل خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ اكثر من سبعين عاما في البلد الناطق بالانكليزية في غرب افريقيا.

