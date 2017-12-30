غواتيمالا لن تتراجع عن قرارها نقل سفارتها إلى القدس

غواتيمالا: شددت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خويل الجمعة على ان قرار الرئيس جيمي موراليس نقل سفارة غواتيمالا في إسرائيل الى القدس "لا رجوع عنه"، داعية الى "احترام" قرارات بلادها.

وصرحت خويل للصحافيين خلال مناسبة للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الاهلية بغواتيمالا عام 1996 "انه قرار تم اتخاذه... لن يتم التراجع عنه". اضافت في رد على الانتقادات، ان "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الاخرى و(...) نعتقد ان الاخرين يجب ان يحترموا القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

في 26 ديسمبر أكدت غواتيمالا أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس اقتداء بالولايات المتحدة هو قرار "سيادي" لا ينبغي ان يؤثر في علاقاتها بأي دولة اخرى.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن ان بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا اول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها.

وكتب موراليس على صفحته في موقع فايسبوك اثر محادثة اجراها مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "احد الموضوعات الاكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا الى القدس (...) لهذا السبب انا اعلمكم بأني اصدرت تعليمات الى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول ان قرار غواتيمالا "مخزٍ ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتانياهو.

وكان رئيس غواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو (حكم بين 1993 و1996) امر بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعدما اغلقت الدول الاسلامية اسواقها امام البضائع الغواتيمالية، علما أن هذا البلد هو المنتج الاول في العالم للهال.

