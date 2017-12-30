ماتيس يهنئ الشيخ ناصر صباح الأحمد بتوليه منصبيه الجديدين

واشنطن: أجرى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اتصالا هاتفيا بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الجمعة لتهنئته بتوليه منصبيه الجديدين.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان ان ماتيس أعرب خلال الاتصال عن تقديره "للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودولة الكويت التي تأسست مع تحرير الكويت عام 1991".

أضاف البيان ان ماتيس قدم كذلك الشكر الى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح على استضافة دولة الكويت القوات الأميركية.

وأشار الى ان ماتيس رحب خلال الاتصال أيضا "بالمساعدة الحيوية" التي تقدمها الكويت في جهود الوساطة لحل الخلاف الخليجي مؤكدا في هذا السياق "أهمية خفض حدة التوترات حتى يمكن لجميع الشركاء في منطقة الخليج تركيز الجهود على مواجهة التحديات المشتركة".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في 11 ديسمبر الجاري مرسوما بتشكيل الوزارة الـ35 في تاريخ الكويت السياسي منذ عام 1962 والسابعة منذ تولي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.

نص هذا المرسوم على تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وتقلد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في السابق مناصب عدة، منها المستشار الخاص لولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بموجب مرسوم أميري صدر في السابع من ديسمبر 1999 ووزير لشؤون الديوان الأميري بموجب مرسوم أميري صدر في 11 فبراير 2006.