كوريا الجنوبية تستجوب طاقم سفينة ترفع علم هونغ كونغ

سيول: أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية السبت أن السلطات تحتجز طاقم السفينة المسجلة في هونغ كونغ التي داهمتها في نوفمبر واحتجزتها لانتهاكه العقوبات على كوريا الشمالية.

وتحتجز الجمارك الكورية الجنوبية سفينة "لايتهاوس وينمور" المؤجرة لمصلحة شركة تايوانية، في ميناء ييوسو منذ 24 نوفمبر بعد تفتيشها. وصرح مسؤول في جهاز الجمارك الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس "منذ هذا التاريخ يصعد مفتشون إلى متنها ويستجوبون الطاقم".

وكان مسؤول في خارجية الجنوب صرح الجمعة في مرحلة أولى أن جهاز الجمارك اعترض السفينة لفترة وجيزة وفتشها في 24 نوفمبر.

تشغل السفينة طاقمًا من 25 رجلًا، بينهم 23 صينيًا وبورميان، على ما أفاد مسؤول كوري جنوبي آخر في ييوسو، لكن تعذر عليه التحديد إن كان الصينيون من البر الصيني أو من هونغ كونغ.

توقفت السفينة الناقلة للنفط المؤجرة لمصلحة شركة بيليونز بانكر غروب كوربوريشن التايوانية في ميناء ييوسو في 11 أكتوبر وحملت شحنة نفط ياباني قبل التوجه مبدئيًا إلى تايوان.

لكن عوضًا من الذهاب إلى تايوان، قامت السفينة عند وصولها الى المياه الدولية مقابل الصين بنقل 600 طن من النفط الى سفينة "سام جونغ 2" الكورية الجنوبية، قبل ان تعود الى ييوسو، على ما اكد مسؤولو الجمارك في كوريا الجنوبية.

وافاد مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية ان نتائج التحقيق ستحال الى لجنة العقوبات الاممية. وسفينة "لايتهاوس وينمور" مدرجة بين عشر سفن طلبت الولايات المتحدة من الامم المتحدة وضعها على لائحة سوداء لانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية.

ورد الاعلان الكوري الجنوبي غداة تشديد اضافي للعقوبات الاممية على نظام كيم جونغ اون. وأقر مجلس الأمن الدولي الخميس حظرا على دخول أربع سفن شحن كورية شمالية إلى أي مرفأ في العالم، للاشتباه بنقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، على ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر دبلوماسية.

رفضت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع، واعتبرت هذه المعلومات "خاطئة"، مؤكدة بلسان المتحدثة باسم الخارجية هوا شونيينغ إن "شن حملة بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون".

