"بوليساريو" تخطط لحرب مباغتة ضد المغرب بدعم جزائري

الرباط: يبدو أن التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو وصل ذروته، فمباشرة بعد التهديدات التي أطلقتها الجبهة، أمر الجنرال دو كور دارمي (فريق اول) عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بتحريك وحدات الدرك الحربي بالخطوط الأمامية التي تفصل بين الجيش المغربي وعناصر جبهة البوليساريو، إذ تحركت، لأول مرة، وحدات فرقة المشاة البريّة التي لم تتدخّل منذ حرب الصحراء، كما تم إعلان حالة استنفار قصوى ومنعت عناصر الجيش من العطل عقب اتخاذ قرارات جديدة بالمنطقة الجنوبية، بعد أن أمر الجنرال الوراق، الجنرال دوديفيزيون ( فريق ) فاروق بلخير، قائد المنطقة الجنوبيّة، بأن تشرع الوحدات العسكرية في التحرّك وبدء مناورات قُرْب المراكز الحدودية، بداية من وحدات الدرك الحربي.

وكتبت "المساء" أن وحدات فرقة المشاة البرية التي لم تتدخل منذ حرب الصحراء، تحركت لأول مرة، كما تم إعلان حالة استنفار قصوى ومنعت عناصر الجيش من العطل بعد اتخاذ قرارات جديدة بالمنطقة الجنوبيّة.

العثور على أزياء للشرطة في مرآب يستنفر الأمن

الصحيفة ذاتها كتبت أنه تم العثور على كمية مهمة من الأزياء الخاصة بالأمن لدى مواطنين بأحد أحياء العاصمة الاقتصادية استنفر ولاية الأمن.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن اكتشاف الأزياء الأمنية المذكورة تم عن طريق الصدفة بعد إبلاغ مواطنين عن استعمال مجموعة من العمال داخل إحدى الورشات أزياء للشرطة، مما دفع العناصر الأمنية إلى مداهمة المرأب الواقع بحي درب "ميلان" من أجل البحث في الموضوع، فوجدت أن الأمر يتعلق فعلا بالزي النظامي الخاص بالشرطة، الذي تم تغييره قبل عدة أشهر.

وأضافت "المساء" أنه تم حجز الأزياء التي كانت مخبأة في كيس من الحجم الكبير داخل الورشة، كما تم توقيف خمسة أشخاص من العاملين بالورشة من أجل الاستماع إليهم، لمعرفة كيفية حصولهم على أزياء الشرطة التي حجزت بحوزتهم.

وزير يحتكر صفقة بملايين الدولاراتً دولار سنوياً منذ 18 سنة

رغم الجدل الكبير الذي أثارته صفقات العتاد المدرسي، التي كلفت 36 مليون دولار، أقدمت وزارة التربية الوطنية على تمديد عقد بقيمة تناهز ستة ملايين دولار لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية،

وأضافت "المساء" أن وزيراً في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليار سنتيم سنويا منذ 18 سنة، وأن وزارة التربية الوطنية أقدمت على تمديد عقد بنفس القيمةً سنويا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الحالية، بعد أن ظلت هذه الشركة تحتكر التأمين المدرسي لمدة فاقت 18 سنة، مما مكنها من أرباح بعشرات المليارات.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الشركة التابعة لذلك المسؤول الحكومي ستستفيد مجدداً من أقساط التأمين، التي دفعها نحو 5 ملايين تلميذ وتلميذة ممن يتابعون دراستهم بالمؤسسات العمومية.

"العدالة والتنمية" يناقش معايير الشفافية في توزيع موارد الضريبة

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن مؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية فتحت للنقاش موضوعاً يتعلق بغياب معايير الشفافية في توزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة، التي تخصص للجماعات المحلية( البلديات) من قبل الدولة.

وفي تصريح للصحيفة ذاتها أشار المدير التنفيذي للمؤسسة، سعيد خيرون، إلى أن من بين القضايا الرئيسية، التي تناولها اجتماع المكتب التنفيذي للمؤسسة، إشكاليات حكامة تمويل الجماعات الترابية.

وأوضح خيرون لـ"أخبار اليوم" أن مرسوماً صدر سنة 1985 يتعلق بتوزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة، حيث خصص نسبة 30 في المائة منها للجماعات( البلديات)، تلاه منشور للحكومة صدر سنة 1995 يحدد معايير معينة في كيفية توزيع تلك الموارد على الجماعات، لكن ذلك لا يحترم لحد الآن.

ضغط على "التقدم والاشتراكية" لانتزاع قطاع الصحة منه

تختم "إيلاف المغرب جولتها في الصحافة المغربية بـ"الأخبار" التي كتبت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يحاول الضغط على حزب التقدم والاشتراكية لينتزع منه قطاع الصحة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن تصريحات رئيس الحكومة ، التي وصف فيها الحسين الوردي بأنه أسوء وزير للصحة عرفه المغرب، هي تمهيد لقرار سحب هذا القطاع من الحزب. ومما يعطي هذا السيناريو حظوظاً وافرة، عدم توفر حزب التقدم والاشتراكية على مرشح قوي.

وأضافت "الأخبار" أن رفض العثماني للوردي ليس حديثاً، إذ سبق أن رفع في وجهه "فيتو" الاستوزار خلال مشاورات تشكيل الحكومة، إلا أن بنعبد الله أصر على استوزار رفيقه بعدما وافق القصر على الاقتراح.