مقتل شرطي عُماني طعنا في مركز تجاري في مسقط

مسقط: قتل شرطي هاجمه رجل يحمل سكينا في مركز تجاري في مسقط السبت بينما اصيب المهاجم وشخصين آخرين بجروح، بحسب ما أفادت اجهزة الامن العمانية، مشيرة الى ان المهاجم "مختل عقليا".

ويعتبر حادث مقتل شرطي طعنا بالسكين في مركز تجاري نادرا في السلطنة التي تتمتع باستقرار امني كبير.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها في تويتر وقوع "جريمة" في مجمع "سيتي سنتر" التجاري في العاصمة، موضحة ان "الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)".

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة مقتل احد افرادها في الحادث، مؤكدة انها القت القبض على المهاجم الذي "كان يحمل وثيقة تشير الى أنه مختلٌ عقلياً".

من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي احد افراد الشرطة للتلفزيون الحكومي ان "شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغا يفيد بان شخصا مشتبه به يتجول بمركز سيتي سنتر مسقط".

واضاف ان عددا من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة وهو يحمل سكينا.

وأثناء محاولة توقيفه، تمكن من مهاجمة "أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة، وبالتالي نؤكد وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين وإصابة الشخص المعتدي إصابة بسيطة ولكنه تم القبض عليه وسيقدم للعدالة والتحقيقات".

وتتمتع عمان التي ينتمي سكانها الى المذاهب السنية والشيعية والإباضية، باستقرار امني وينظر اليها على انها أكثر الدول انفتاحا على التعايش بين المذاهب المختلفة في الشرق الاوسط.

ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 4,5 مليون نسمة حوالى 46 بالمئة منهم اجانب.