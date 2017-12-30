مشاهير رحلوا في 2017

لندن: ادناه بعض الوجوه المعروفة التي لن تشاركنا في توديع 2017 واستقبال السنة الجديدة.

الممثل روجر مور الذي أضفى لمسة خفيفة على شخصية جيمس بوند في افلام العميل السري الشهير.

الممثل السير جون هيرت الذي ظهر في نحو 200 فيلم منذ عام 1995 بينها "الرجل الفيل" وافلام هاري بوتر وسيد والخواتم.

الممثلة والمنتجة ماري تايلر مور التي وصفت مجلة تايم برنامجها التلفزيوني بأنه من بين 17 برنامجاً غيرت التلفزيون.

الممثل آدم ويست المعروف بكونه نجم مسلسل "الرجل الوطواط" التلفزيوني الذي حقق نجاحاً ساحقاً في الستينات.

الممثل مارتن لانداو المعرف بأدواره في المسلسل التلفزيوني ذي الشعبية الواسعة "مهمة مستحيلة في الفضاء" الفضاء ومشاركته في افلام كبيرة إبان الستينات مثل كليوباترا.

الممثلة ايرين موران المعروفة بتمثيلها دور جوني كننغهام في المسلسل التلفزيوني الاميركي "ايام سعيدة".

الممثل الهندي المخضرم شاشي كابور الذي ظهر في افلام هندية كبيرة مثل "ديوار" وعدد من الافلام الاميركية والبريطانية ايضاً.

الممثل اوم بوري الذي ظهر بأدوار مختلفة في افلام هندية وباكستانية وبريطانية واميركية.

الممثل بيل باكستون المعرف بأدواره في افلام اميركية مثل ابولو 13 وتايتانيك.

الممثل هايويل بينيت المعروف بأدواره في مسلسلات تلفزيونية بريطانية ذات شعبية واسعة مثل ايست ايندرز الذي تبثه قناة بي بي سي الأولى.

توني بوث الذي قام بدور البطولة في مسلسل "لا يفرقنا إلا الموت" التلفزيوني الكوميدي البريطاني. كان ناشطاً سياساً وهو والد شيري بوث زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير.

الممثل روي دوتريس المعروف بتمثيله دور ليوبولد موزارت في فيلم "اماديوس" الفائز بالاوسكار وبدور ويزدوم هالين في مسلسل "صراع العروش" التلفزيوني.

السير بيتر هول مؤسس فرقة شكسبير الملكية والمدير السابق للمسرح الوطني البريطاني.

الممثلة روزماري ليتش الفائزة بجائزة اوليفييه عام 1982 عن دورها في مسرحية "84 طريق تشارينغ كروس".

السير بروس فورسايث الذي دامت حياته الفنية في التلفزيون ثمانية عقود قدم خلالها برامج ترفيهية مختلفة.

العالم هاينز وولف الذي اشتهر بتقديمه برنامجاً علمياً في التلفزيون البريطاني بعنوان "سباق البيضة الكبير" من 1977 الى 1986.

الصحافية كلير هولنغورث ، مراسلة الديلي تلغراف التي نقلت نبأ التحضيرات النازية لغزو بولندا في بداية الحرب العالمية الثانية.

كولن ديكتسر مؤلف روايات "المفتش مورس" البوليسية.

الممثل الاميركي الكوميدي جيري لويس المشهور بفكاهته البصرية التي تعتمد على الحركات المضحكة.

عارضة الأزياء كريستين كيلر ، التي فجرت فضيحة كبرى عجلت بسقوط حكومة هارولد ماكميلان عام 1963 حين كُشفت علاقتها بوزير الدفاع جون بروفيومو.

مارتن ماغينيز ، القيادي في الجيش الجمهوري الايرلندي الذي اصبح سياسياً ومفاوضاً من اجل السلام في ايرلندا الشمالية.

كورماك مرفي اوكونر كبير اساقفة ويستمنستر ورئيس الكنيسة الكاثوليكية في انكلترا وويلز.

لورد سنودن ، مصور فوتوغرافي وسينمائي كان زوج الأميرة مارغريت شقيقة الملكة اليزابيث ، من 1960 الى 1978.

السير جيرالد كاوفمان ، النائب العمالي المعروف بلقب "أب مجلس العموم" واشتهر بتسمية برنامج حزبه اليساري لانتخابات 1983 "أطول رسالة انتحار في التاريخ".

بول وايتز، رائد الفضاء الذي شارك في انقاذ المحطة الفضائية الاميركية "سكايلاب" بعد اضابتها بأضرار عند الاقلاع وقائد المكوك الفضائي تشالنجر.

تشارلس مانسون السفاح الذي كان زعيم طائفة دينية وأمر اتباعه بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة في الستينات.

غراهام تيلور ، مدرب منتخب انكلترا ونادي استون فيلا ونادي واتفورد سابقاً.

جوني هاليداي ، أكبر نجوم موسيقى الروك في فرنسا والنسخة الفرنسية من الفيس بريسلي.

هيو هيفنر ، مؤسس مجلة "بلاي بوي" الذي قال انه لم ينظر قط الى مجلته على انها مجلة جنسية بل مجلة من مجلات "لايف ستايل" ، الجنس واحد من ابوابها المهمة.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/notable_deaths_2017