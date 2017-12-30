المغرب: افتتاح مركب سياحي بمراكش لفائدة أسرة التعليم

«إيلاف» من الرباط: يشرع، مع مطلع السنة المقبلة، بمراكش، المركب السياحي "زيفير"، التابع لمؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للتربيــة والتكويــن، في تقديم خدماته لفائدة أسرة التعليم؛ حيث تدشن المؤسسة بهذا المركب لــ"مرحلـة جديـدة مـن الارتقـاء بالخدمـات الترفيهيـة الـتي ســتعرف تشــييد مؤسسات ســياحية أخــرى، بــكل مــن الجديــدة وأغاديــر وإفــران".

وتم تصميم المركب الجديد على شكل قرية سياحية بنيت وجهزت على مساحة 6 هكتارات، بتكلفة إجمالية قدرها 210 مليون درهم( 21 مليون دولار). وهو يمتد على مساحة إجمالية تناهز 60 ألف متر مربع، 20 ألف متر منها مشيدة؛ فيما بلغت تكلفة البناء والتجهيز 210 مليون درهم. فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 146 غرفة، بينها 5 أجنحة و104 شقة فندقية، فضلاً عن 24 شقة مكونة من ثلاث غرف؛ علاوة على مطعم وقاعة شاي، وقاعة متعددة الاختصاصات، وقاعتان للاجتماعات، ومنتجع صحي، وفضاءات للاسترخاء، وفضاءات رياضية تشمل ملعباً متعدد الرياضات، وصالة للرياضة البدنية، وملاعب، ومسابح، وفضاء ألعاب للأطفال.

وتقول المؤسسة إن المركب السياحي الجديد سيوفر "خدمات عالية الجودة تستجيب لتطلعات مختلف فئات أسرة التعليم"، حيث يضم فندقاً من فئة 4 نجوم، وشقق واسعة تزيد مساحتها عن 70 متر مربع، فضلاً عن فضاءات للترفيه والاستجمام.

واختارت المؤسسة أن تعمل بمبدأ "التفويض بدل التسيير المباشر"، وذلك "بهدف توفير المهنية والجودة العالية في الخدمات"؛ عبر "اللجوء لخبرة مختصين في مجال الفندقة"، حيث "ينتظر أن تلتزم الشركة بالاحترام التام لقيم المؤسسة ومعايير الجودة الدولية المعمول بها في المجال السياحي".

وأكدت المؤسسة أنها ستسهر على "ضمان أسعار تفضيلية تمكن جميع المنخرطين وعائلاتهم من الولوج للمركب؛ إذ سيتم تطبيق أسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الموجهة للزبناء غير المنخرطين بالمؤسسة"، مشيرة إلى أن "هذه الفئة ستتمكن هي، أيضاً، من الاستفادة من خدمات المركب، وذلك ضمن حد أقصى لا يتجاوز 20 بالمائة، لتساهم بذلك في التوازن المالي للمركز وتغطية نفقات الصيانة والتشغيل".

يشار إلى أن مؤسسة محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للتربيــة والتكويــن قد "أنشئت في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحيث جاءت لتهتم بتحسين ظروف عيش أسرة التعليم المتكونة من أكثر من 300 ألف عضو متفرقة بين المعلمين، الموظفين والمتقاعدين المنتمين لقطاع التعليم العمومي". وهي تهدف إلى "وضع واقتراح نظام للتغطية الصحية التكميلية لصالح المنخرطين مع توفير جزء من التمويل لتغطية المخاطر الصحية الغير مصنفة ضمن النظام الأساسي، و"تشجيع ومساعدة الجمعيات المهتمة بمختلف النشاطات الاجتماعية مثل المخيمات الصيفية، حضانات للأطفال، مقتصديات لصالح المنخرطين"، و"تطوير وتعزيز نظام للادخار يمكن المنخرطين، بشراكة مع فاعلين عموميين وخواص، من توفير جزء أو مجموع تكاليف التعليم العالي لأطفالهم"، و"اقتراح وتفعيل خدمات، بشراكة مع فاعلين عموميين وخواص، لصالح المنخرطين تشمل السكن، النقل، الحج والأنشطة الاجتماعية والثقافية".