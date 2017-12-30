اشخاص كرمتهم الملكة اليزابيث بمناسبة السنة الجديدة

لندن: منحت الملكة اليزابيث لقب فارس للمغني باري غيب من فرقة بي جيز، ورينغو ستار عازف الطبل في فرقة البيتلز ، ولقب فارسة لراقصة البالية السابقة دارسي باسيل، عضو فريق الحكام في برنامج مسابقات بالركض يبثه تلفزيون بي بي سي ، من بين شخصيات أخرى كرمتهم الملكة بمناسبة السنة الجديدة.

كما نال لقب الفروسية نائب رئيس الوزراء السابق نك كليغ والروائي مايكل موربورغو كاتب "حصان حرب". ومُنحت الكاتبة جيلي كوبر والشيف التلفزيوني ريك ستين وسام رتبة الامبراطورية البريطانية. ونالت الوسام نفسه هيذر نايت كابتن منتخب انكلترا النسائي بلعبة الكريكيت الذي فاز بكأس العالم.

ونالت رائدة الفضاء السابقة هيلين شارمان وسام سان مايكل وسان جورج.

وممن كُرموا بوسام مرتبة الامبراطورية البريطانية الكساندرا شولمان التي كانت رئيسة تحرير مجلة فوغ البريطانية لمدة 25 عاماً قبل ان تستقيل ، والممثل هيو لوري والممثلة سوزان هامبشر والباحث المختص بالذكاء الاصطناعي ديمس هاسابيس.

وانضم الى نخبة "مرافقي الشرف" الكاتبة والمؤرخة ليدي انتونيا فريزر والاذاعي لورد ميلفن براغ.

ضمت قائمة الذين كرمتهم الملكة 1123 شخصاً ، 70 في المئة منهم تقديراً لعملهم في مناطقهم ومجتمعاتهم المحلية سواء متطوعين أو بأجر. وبين هؤلاء شخصان في سن 101 سنة هما المقدم موردونت كوهن من شمال لندن لخدماته في التثقيف بتاريخ الحرب العالمية الثانية وهيلينا جونز لخدماتها الى الشباب والمواطنين في منطقتها.

وقال مسؤولون ان قوائم التشريف في المستقبل ستُكرم المشمولين لما قامو به من "عمل ملهم" بعد حريق برج غرينفيل والهجمات الارهابية في لندن ومانشستر.

واعرب المغني وكاتب الاغاني السير باري ، الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من اعضاء فرقة بي جيز ، عن اعتزازه بلقب الفارس. وكانت الفرقة نشأت في مانشستر وحققت نجاحاً ساحقاً في الستينات.

وسُرب نبأ تكريم السير رينغو الذي مُنح تحت اسمه الحقيقي ريتشارد ستاركي قبل اعلانه رسمياً. ويأتي بعد 20 عاماً على منح بول ماكارتني ، العضو الآخر في فرقة البيتلز ، لقب الفروسية. واعرب الموسيقي المقيم في لوس انجيليس عن سعادته بهذا التكريم تقديراً لعمله الموسيقي والخيري.

كما مُنح لقب الفروسية للنحات ريتشارد لونغ والفنانة روزماري سكواير التي شاركت في تأسيس فرقة امباسدور المسرحية فيما مُنح وسام رتبة الامبراطورية البريطانية لكل من الممثلة والمخرجة جوليا مكنزي والكاتب المسرحي بيتر نيكولس والكاتبة ديبورا موغارك والمغني مارك الموند ووسام عضو الامبراطورية البريطانية للممثل جيمس كوزمو.

وقال الروائي المعروف برواياته الموجهة الى الأطفال مايكل موربورغو الذي مُنح لقب الفروسية تقديراً لخدماته في الأدب والعمل الخيري ان التكريم يشجعه للحديث عن أهمية أدب الاطفال للشباب الذين يكبرون اليوم.

وقال نائب رئيس الوزراء السابق نك كليغ ان منحه لقب فارس لا يعني انه سيلتحق بمجلس اللوردات لأن "نفوري من الهيئات التشريعية غير المنتخبة لم يتغير".

ومُنح لقب الفروسية تقديراً للخدمات المقدمة في العلوم الاجتماعية والسياسة الى البروفيسور جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية وهو وجه تلفزيوني معروف بتحليلاته لاستطلاعات الرأي الانتخابية وكذلك الى المقدم التلفزيوني ريك ستين الذي كان صاحب مطعم في السابق تقديراً لما قدمه من خدمات للاقتصاد. ومُنح لقب فارس الى وليام رايت رئيس ومالك شركة رايتباص للحافلات ذات الطابقين عن خدماته للاقتصاد وصناعة الحافلات.

ويشكل العاملون في الخدمات الصحية 10 في المئة من المدرجة اسماؤهم على قائمة التشريف ونحو 11 في المئة يعملون في قطاع التعليم.

أصغر عضو على القائمة جوليا مي البالغة من العمر 18 سنة والتي أُجريت لها ثلاث عمليات لزرع الكبد بعد اصابتها بالتهاب الكبد المناعي الذاتي. ومُنحت وسام الامبراطورية البريطانية لدورها في التوعية بشأن التبرع بالأعضاء.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.bbc.co.uk/news/uk-42504660