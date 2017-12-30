الأكراد يقيمون بايجابية تصريحات ماتيس

«إيلاف» من لندن: أكد الدكتور عبدالكريم عمر رئيس الهيئة الخارجية في مقاطعة الجزيرة في تصريح خَص به " إيلاف " أن الادارة الذاتية تقيم بايجابية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس التي توقع فيها زيادة عدد المدنيين الأمريكيين في سوريا مع اقتراب المعركة ضد تنظيم "داعش" من نهايتها وتحول التركيز إلى إعادة البناء وضمان عدم عودة المتشددين..

واعتبر عمر أنها " ليست جديدة "، موضحا أنه " في النصف الثاني من عام ٢٠١٧ كان هناك زيارات متكررة للهيئات الديبلوماسية الامريكية و من ضمنها ممثلين رسميين عن وزارة الخارجية الامريكية و كانوا يزورون هيئات الادارة الذاتية و المنظمات المدنية و مجالس العشائر و الاحزاب السياسية المتواجدة في شمال سوريك للاطلاع عليها و التعرف على الأوضاع الإدارية و المجتمعية بشكل عام و في تلك المرحلة اتخذت قوى التحالف الدولي و الولايات المتحدة الامريكية قراراً بالبقاء في مناطقنا و على ضوء ذلك جاء هذه تصريحات وزير الدفاع الامريكي و طبعا هذا يأتي في إطار تثبيت الاستقرار في المناطق التي حررتها قسد و ازالة الألغام و من ثم إعادة الإعمار و اعادة المرحلين الى مناطقهم".

ولفت المسؤول الكردي الى أن تصريحات جيم ماتيس هي خطوة في الاتجاه الصحيح و "سنكون كإدارة ذاتية ديمقراطية في شمال سوريا على تعاون تام مع هذه الخطوة بما يُؤْمِن الاستقرار و يخدم مستقبل الشعب السوري و البحث عن حلول لجميع القضايا و المشاكل التي نعاني منها من أجل سورية جديدة و متنوعة لكل السوريي،ن و نحن في الادارة الذاتية ننطلق من هذه المعادلة الأساس".

و انطلاقا مما سبق عبر عن أمله "أن يكون هذا التعاون الديبلوماسي في خدمة الانتصارات و المكاسب التي تحققت في شمال سوريا و الشعب السوري بما يساعد في وضع حلول لقضية سورية و على هذا الأساس نحن أصحاب إرادة الأمن و السلم الذي نعمل عليه عبر التنسيق و التعاون المستمرين مع قوات التحالف الدولي و روسيا و جميع الدول التي لها علاقة مع سورية" ، و أكد اننا على استعداد تام للتعاون مع أية دولة بما يخدم القضية السورية.

و أيضا عبّر عمر عن أمله من أمريكا وخاصة بعد الموقف المتطور من الادارة الذاتية "أن تلعب في هذا الإطار و ألا ترضخ للضغوطات غير المبررة تجاه تجربتنا و التي تمنع وجودنا في العمليات السياسية الخاصة بالشأن السوري سواء كان جنيف او سوتشي او غيرها خاصة و ان نائب وزير الخارجية الامريكية كان قد طلب من المبعوث الدولي ديمستورا ضرورة مشاركة الادارة الذاتية في جنيف ٨.".

وأشار الى ان القيام بإبعاد الادارة الديمقراطية والوطنية التي تمثلها ادارة شمال سورية التي استطاعت تحرير الكثير من مساحة سورية من الارهاب و التطرّف عن أية عملية سياسية في سوريا سيؤدي بالعملية السياسيةالى الفشل.

و طالب "أن يستمر و يتطور الموقف الامريكي في جنيف ٨ و ليس فقط الموقف الامريكي بل الموقف الروسي ايضاً و ان لا تخضع روسيا الاتحادية للضغوطات سيما و ان الجميع ادرك اننا جزء مهم من الحل".