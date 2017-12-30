ميغان ماركل تقرر الاقلاع عن عاداتها السيئة في السنة الجديدة

لندن: تعهدت الممثلة الاميركية ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري بالاقلاع عن عادتين سيئتين في العام الجديد لتكون جديرة بلقب الدوقية بعد زواجهما في مايو المقبل.

واعترفت ميغان التي أمضت الكريسماس مع العائلة المالكة لأول مرة بأنها تلعن وتشتم حين تكون منهكة بسبب العمل أو عندما تشعر "بالوقاحة بعد كأسين".

وقالت ميغان (36 سنة) ان عادتها السيئة الأخرى هي انها تقضم اظافرها حين تكون متوترة عصبياً وخاصة في المطبات الجوية خلال السفر بالطائرة. وكشفت انها تتخذ القرارات نفسها كل سنة للتخلص من هذا السلوك الذي "لا يليق بسيدة"، على حد تعبيرها.

ومن القرارات التي اتخذتها ميغان في الاعوام السابقة ولم تنفذها الركض في سباق ماراثون واخذ دروس خصوصية لتعلم اللغة الفرنسية التي درستها في المرحلة الثانوية ولكنها لم تعد تتذكر الكثير منها.

وكتبت ميغان في مدونتها الصريحة في مطلع 2016 "ان الشيء الوحيد الذي اسعى اليه في هذه السنة الجديدة هو التعاطي مع الحياة بجذل ، أن اضحك واستمتع وأُبقي مستوياتي عالية ولكن مستوى قبولي بنفسي أعلى".

واضافت ميغان انها تدعو قراءها الى ان يحذوا حذوها ويعيشوا "عاماً جميلا ساحراً" في 2016 ويكونوا ممتنين لنعمة الحياة.

وكانت ميغان تعيش وقتذاك في مدينة تورونتو الكندية. وأغلقت مدونتها في ابريل/نيسان حين أصبحت علاقتها مع هاري علاقة جدية وانهت كتاباتها الشخصية عن الجمال والأزياء والغذاء والسفر، الأمر الذي أثار تكهنات عن زفاف ملكي مقبل.

وحين اعلن الأمير هاري خطوبتهما في نوفمبر روى كيف طلب يدها بخاتم صممه بنفسه من ثلاث مجوهرات وماسة في الوسط.

تقرر ان تجري مراسم الزفاف يوم 19 مايو في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندزور.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/29/meghan-markles-new-year-resolutions-revealed-stop-swearing-give/