GMT 16:52 2017 السبت 30 ديسمبر GMT 16:55 2017 السبت 30 ديسمبر  :آخر تحديث

اردوغان سيزور فرنسا الجمعة المقبل

أ. ف. ب.
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انقرة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت أنه سيزور فرنسا الجمعة 5 كانون الثاني/يناير المقبل لمناقشة العلاقات الثنائية بين باريس وأنقرة.

وصرّح اردوغان في خطاب متلفز ألقاه أمام أعضاء في حزبه في مدينة سينوب في شمال تركيا، "الجمعة، سأذهب الى فرنسا. سنناقش العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا".

وهذه الزيارة هي الأولى لاردوغان الى فرنسا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 وانتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا في أيار/مايو 2017، الا أن الرجلين سبق أن التقيا في قمم دولية عدة.

وقبل بضعة أيام، ألمح اردوغان الى احتمال القيام بهذه الزيارة مشيدا بالفرنسيين الذين "لم يتخلوا عنا (تركيا) في مسألة" القدس، في وقت نددت أنقرة بشدة بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

ويأتي اعلان هذه الزيارة فيما مفاوضات انضمام أنقرة الى الاتحاد الاوروبي كانت شبه متوقفة في 2017 مع توتر في العلاقات بين ألمانيا وتركيا منذ الانقلاب الفاشل العام 2016 وموجة القمع التي تلته.


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