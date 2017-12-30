تعيين وزير الدفاع الاسبق رئيسا للوزراء في مالي

باماكو: عين رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا وزير الدفاع الاسبق سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء خلفا لعبدالله ادريس مايغا الذي قدم استقالته الجمعة بعدما تولى هذا المنصب منذ ابريل الفائت، وفق مرسوم رئاسي صدر السبت.

واورد المرسوم الذي نشر في حساب الرئاسة المالية على موقع تويتر وتمت تلاوته عبر التلفزيون العام "تم تعيين سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء".

ورئيس الوزراء الجديد من مواليد 1954 في غاو (شمال) ويعتبر قريبا من الرئيس المالي الذي كان عينه وزيرا للدفاع في سبتمبر 2013. لكنه استقال في ايار/مايو 2014 بعد هزيمة كبرى للجيش امام المتمردين الطوارق.

وبوباي مايغا هو خامس رئيس للوزراء يعينه الرئيس كيتا الذي انتخب في آب/اغسطس 2013 لخمسة اعوام وقد يترشح لولاية جديدة في 2018.