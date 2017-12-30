"حفل تاريخي" لميتر جيمس في جامع الفنا بمراكش

«إيلاف» من الرباط: أحيي النجم الفرنسي ميتر جيمس، أمس، بساحة جامع الفنا، بمراكش، حفلاً غنائياً، سعى المنظمون إلى أن يكون "تاريخياً بكل المقاييس".

وفضلا عن "الرابور" الفرنسي، تضمن برنامج هذا الحفل، الذي تزامن مع نهاية السنة الميلادية، والذي صمم تفاصيله المغربي يوسف عراب، مشاركة فنانين مغاربة معروفين، من قبيل الدوزي ومجموعة كرافاطا وسي مهدي، فضلاً عن الكوميدي (إيكو).

ونشر الفنان الفرنسي، مباشرة بعد مروره الفني الناجح من الساحة الشهيرة، مجموعة صور على حسابيه الرسميين بــ"فيسبوك" و"تويتر"، تظهر رضاه وحجم المتابعة القياسية التي حظي، كما تنقل للأمواج البشرية التي تباعته.

وأرفق النجم الفرنسي صور الحفل بالعلم المغربي، وعبارات شكر، جاء فيها: "شكراً .. حفل تاريخي .. حزام أسود (عنوان ألبومه الأخير) .. ساحة جامع الفنا".

ويندرج هذا الحدث الفني، الذي نظمته (إن بي 2 إيفنت برودكشن)، في إطار برنامج جديد، أطلق عليه "نجوم في الساحة"، يرمي إلى استضافة فنانين بارزين كل سنة في ساحة مراكش الشهيرة.

من الصور التي نشرها الفنان العالمي ميتر جيمس على حسابيه بــ"تويتر" و"فيسبوك"

ونظراً لمكان تنظيمه ومجانية متابعته، فقد تابع الحفل جمهور غفير غصت به الساحة وجنباتها.

وأدى ميتر جيمس، على منصة فخمة، أفضل أغانيه، باعتماد أسلوبه الذي حقق نجاحه منذ سنوات، والذي يعتمد مزيجاً من ثقافة الهيب الهوب ومنوعات تسافر بالجمهور إلى العالم السحري للموسيقى.

يشار إلى أن ميتر جيمس، واسمه الحقيقي غاندي جونا، هو مغني راب فرنسي، من أصول كونغولية، ولد في 6 مايو 1986 في كينشاسا، من عائلة موسيقية. وكان أصدر أول ألبوماته الغنائية في عام 2013، تحت عنوان "الوجه الخفي"، قبل أن يتبعه، في 2015، بـ"قلبي كان على حق" و"قلبي كان السبب"، ثم "الحزام الأسود" في 2017.