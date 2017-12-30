وفاة في هولندا بسبب العاب نارية احتفالا برأس السنة

لاهاي: توفي رجل في هولندا خلال اطلاق العاب نارية بحسب ما اعلنت الشرطة الهولندية، في وقت يدور نقاش في البلاد حول خطورة هذا التقليد الذي يشهد فورة مع نهاية كل عام.

ومساء السبت اعلنت شرطة مقاطعة فليفولاند (وسط) في تغريدة على حسابها على تويتر ان "رجلا قد توفي في حادث مرتبط بالالعاب النارية".

واوضحت الشرطة ان "عددا من الشهود تم توقيفهم" والاستماع الى افاداتهم لكشف ظروف الحادث"، فيما افادت وسائل اعلام هولندية ان فتيين، لم يصابا باذى، شهدا المأساة التي وقعت في قرية شفيفترباند، وانهما في عهدة اجهزة الانقاذ.

وتشهد هولندا مع نهاية كل عام اطلاق العاب نارية في القرى والمدن. وفي لاهاي يسمع دوي الالعاب النارية بشكل مستمر عشية ليلة رأس السنة.

ووقعت المأساة في وقت يعود النقاش السنوي الى الواجهة في هولندا حول خطورة الالعاب النارية، التي اعتاد ملايين الهولنديين على اطلاقها مع اقتراب ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر ما يؤدي الى اصابة المئات كل عام ويتسبب احيانا بوفيات.

وافاد التلفزيون الرسمي الهولندي "نوش" ان حادث السبت هو الثاني الذي يؤدي الى وفاة في اربع سنوات.

ومنذ انفجار مخزن للالعاب النارية في عام 2000 في احد الاحياء السكنية في انسخديه وتسببه بوفاة 22 شخصا، تم تقييد مواعيد بيع الالعاب النارية في هولندا بتواريخ 29 و30 و31 كانون الاول/ديسمبر الا ان بعض الهولنديين يعبرون الحدود الى بلجيكا او المانيا للتمون.