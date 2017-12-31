رقعة تخفض دهون الجسم دون تمارين بدنية

لندن: تمكن علماء من تطوير رقعة صغيرة تخفض دهون الجسم حين تُلصق على الجلد بنسبة الثلث تقريباً.

وقال العلماء ان الرقعة تحول الدهون البيضاء "الضارة" التي تخزن الطاقة الى دهون بنية تحرق الطاقة في غضون اربعة اسابيع باستخدام مئات الأبر المجهرية المحملة بعقاقير لتخفيض الوزن.

وانعش هذا الاختراق الجديد الآمال بايجاد علاج يساعد على خفض الوزن دون حاجة الى ممارسة تمارين بدنية أو اللجوء الى جراحة في الجهاز الهضمي. وتعمل الرقعة زهيدة الكلفة بإيصال العقاقير الطبية الى طبقة الدهون البيضاء الموجودة مباشرة تحت الجلد.

اختُبرت الرقعة حتى الآن على فئران ولكن الباحثين في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة يقولون ان شركات مختصة بالتكنولوجيا الحياتية ابدت اهتماماً بالرقعة وان هذه الاهتمام يمكن ان يؤدي الى اختبارات على البشر في وقت قريب.

وقال البروفيسور شو تشينجي الذي شارك في تطوير الرقعة انه عندما غُرزت الابر المجهرية في جلد الفئران بدأت الدهون المحيطة تتحول الى دهون بنية في غضون خمسة ايام وان هذا ساعد في زيادة استهلاك الطاقة مؤدياً الى خفض دهون الجسم.

وكانت كمية العقاقير التي استُخدمت في الرقعة أقل بكثير من المستخدمة في الأدوية التي تُعطى عن طريق الفم أو الحقنة. وقال البروفيسور شو ان هذا يقلل تكاليف العقاقير في حين ان دخولها الجسم ببطء يقلل آثارها الجانبية الى أدنى حد ممكن.

توجد الدهون البنية في الأطفال وتساعدهم على بقاء اجسامهم دافئة بحرق الطاقة. ولكن حين يكبر الانسان تقل كمية الدهون البنية "المفيدة" وتحل محل محلها دهون بيضاء تخزن الطاقة.

وقال البرفيسور تشين بينغ الذي شارك في البحث ان الحل الذي توصل اليه فريقه بتطوير الرقعة يهدف الى استخدام دهون جسم الشخص نفسها لحرق مزيد من الطاقة مشيراً الى ان هذه العملية تكون طبيعية في الأطفال.

خفضت الرقعة زيادة الوزن في فئران كانت تتبع نظاماً غذائياً غنياً بالدهون وخفضت كتلة الدهون فيها بنسبة تزيد على 30 في المئة خلال اربعة اسابيع.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي ميل". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5222047/Scientists-discover-patch-makes-loose-weight.html