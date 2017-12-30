مونروفيا: تعهد رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا السبت "بتحسين حياة الليبيريين"، واكد انه سيستند الى "التقدّم" الذي احرزته الرئيسة المنتهية ولايتها ايلين جونسون سيرليف، وذلك باول خطاب علني له بعد فوزه بانتخابات 26 كانون الاول/ديسمبر.

وقال ويا بمؤتمر صحافي "سنبني على التقدم الذي حققته السيدة ايلين جونسون سيرليف لتحسين حياة الليبيريين".

واضاف "يمكنني القول علنا ان الطريقة الفضلى للاحتفال بالليبيريين هي بتحسين حياتهم. واليوم، اعلن ان تحسين حياة الليبيريين هي مهمة استثنائية".

وتابع الرئيس المنتخب "ان الذين سيتم اختيارهم في الحكومة سيكونون مكرسين لفكرة العمل من اجل الفقراء والتحول الاجتماعي".

وشدد على ان "الليبيريين هم الابطال الحقيقيون لهذا النصر".

وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد وجه الجمعة التهاني الى السناتور ونجم كرة القدم السابق جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا بعد "عملية انتخابية ناجحة اجريت في اطار سلمي".

وفي بيان، نقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش عنه قوله ان "اجراء انتخابات سلمية وشفافة وحرة ونزيهة يؤكد مسيرة ليبيريا الحازمة نحو تنمية وسلام واستقرار دائم".

واعتبر غوتيريش ان التحديات التي تواجهها ليبيريا "مهمة وتتطلب وجهات نظر موحدة بين الرئيس المنتخب وحكومته وجميع الاطراف السياسيين" في البلاد.

وبعدما كان اول لاعب افريقي يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995، فاز ويا برئاسة ليبيريا في منصب سيتولاه رسميا في 22 كانون الثاني/يناير المقبل خلفا لإيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديموقراطية منذ اكثر من سبعين عاما في البلد الناطق بالانكليزية في غرب افريقيا.