GMT 0:24 2017 الأحد 31 ديسمبر GMT 0:27 2017 الأحد 31 ديسمبر  :آخر تحديث

دولة أفريقية ثانية تلجأ لقطع الإنترنت للسيطرة على احتجاجات

صحافيو إيلاف
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أمرت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت الشركات التي توفر خدمات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية القصيرة في أنحاء البلاد قبل مظاهرات مناهضة للحكومة مزمعة يوم الأحد.
وكانت إثيوبيا لجأت لخطوة مماثلة أواسط ديسمبر، وحجبت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مع اشتداد الاشتباكات بين الجماعات العرقية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير الاتصالات الكونغولي، إيمري أوكوندجو لرويترز "هذا (الإجراء) من أجل الحفاظ على أمن الدولة... ردا على العنف الذي يجري الإعداد له... من واجب الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أرواح مواطني الكونغو".


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