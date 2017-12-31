36 قتيلًا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في كينيا

نيروبي: قتل 36 شخصا على الاقل وأصيب 11 آخرون بجروح في حادث اصطدام مباشر في وقت مبكر من صباح الاحد بين حافلة وشاحنة على طريق في وسط كينيا، بحسب ما أفادت الشرطة. وصرح قائد شرطة الوادي المتصدع زيرو ارومي ان "حصيلة القتلى باتت 36" بعد ان كانت 30 قتيلا.

وقع الحادث عند الساعة 03,00 (منتصف الليل ت غ) على الطريق السريع بين ناكورو والدوريت، حيث اصطدمت حافلة انطلقت من بوسيا في غرب كينيا، بشكل مباشر مع شاحنة كانت آتية من ناكورو.

وذكرت الشرطة المحلية ان اكثر من مئة شخص لقوا مصرعهم على هذا الجزء من الطريق خلال ديسمبر وحده.

واوضح قائد الشرطة ان سائقي الآليتين هما بين القتلى، وان طفلا في الثالثة من عمره لقي مصرعه ايضا في هذا الحادث. ونقل الجرحى الى مستشفى ناكورو.

واعلن احد الناجين من سريره في المستشفى انه كان يغط في النوم لدى وقوع الحادث. واضاف ان "كل ما سمعته هو ضجيج كبير وصراخ في كل مكان". وقال "كنت جالسا في مؤخر الحافلة وتم إنقاذي بعد فترة وجيزة لأن ساقي كانتا عالقتين. وبفضل الله انا على قيد الحياة. رأيت عددا كبيرا من الاشخاص الذين قتلوا وجثثهم المشوهة".

ويلقى حوالى 3000 شخص مصرعهم كل سنة في حوادث السير في كينيا، كما تفيد الأرقام الرسمية، فيما تعتبر منظمة الصحة العالمية ان هذا العدد بلغ في الواقع 12000.

