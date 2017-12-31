موكب مهيب لمسؤول أمني مصري يثير الغضب

أثار موكب مسؤول أمني رفيع في مصر، الكثير من الغضب والسخط، لاسيما أنه يضم 57 سيارة، منها سيارات للشرطة والمطافئ وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى سيارات للتشويش على الاتصالات والكشف عن المتفجرات. بينما قال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي ليس موكبًا لمدير الأمن، بل استعراض للقوات الأمنية في شوارع مدينة المحلة الكبرى لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والتأكيد على جاهزية الشرطة لتأمين الكنائس واحتفالات أعياد الميلاد.

إيلاف من القاهرة: بموكب يضم نحو 57 سيارة، تتقدمه دراجات بخارية بصفارات إنذار، ويضم سيارات إسعاف ومطافئ وتشويش على الاتصالات وكشف للمتفجرات، تفقد مدير أمن محافظة الغربية في مصر، اللواء طارق حسونة، الأوضاع الأمنية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الموكب وهو يسير في أحد الشوارع، وقد أغلقت تمامًا.

وأثار الموكب المهيب غضب وسخط المصريين، لاسيما أن محافظة الغربية شهدت واحدة من أكبر العمليات الإرهابية ضد الأقباط في شهر أبريل الماضي، عندما تعرضت كنيسة في مدينة طنطا للتفجير، أثناء احتفال الأقباط بعيد السعف، ما أدى إلى مقتل نحو 45 شخصًا، غالبيتهم من المسيحيين.

ووصف نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الموكب بأنه "مستفز ومبالغ فيه ويمثل إهداراً للمال العام"، وكتب عبادة بكر: "61 عربية (سيارة) لمدير أمن، والله حرام.. شوف كم لتر بنزين والله حرام"، وكتب هيثم فهمي: "حاجة تفرح الوقود عندنا ببلاش!!"، وكتب محمد السومخراطي، ساخرًا من الموكب في الوقت الذي تتعرض فيه الكنائس لهجمات إرهابية، وقال: " دا تأمين للكنايس"، وقال رضا سعيد: "عشان كده مكنش في حد في حلوان"، في إشارة إلى تعرض كنيسة بمدينة حلوان لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وإصابة نحو 5 آخرين.

مدير أمن الغربية أثناء تفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس

وكتب محمد صبري: "كل دي عربيات علشان مدير امن امال لو وزير حيعمل ايه ده عامل زفه لنفسه"، وكتب إبراهيم زرقة: "ده جيش مش موكب"، وقال الحسين محمد الشاذلي: "التفتيش المفروض مفاجئ لضبط جميع المخالفات الأمنية وضبط الخارجين على القانون.. مدير امن فرحان بالموكب المهبب.. تحرك زى ده يكلف المحافظة فلوس قد ايه؟ سيارات وافراد وتعطيل حركة المرور؟ أنا من الغربية، سمنود بلدنا أصبحت الأولى في مصر في تجارة المخدرات.. سلملى على البتنجان".

استعراض

ومن جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، لـ"إيلاف" إن المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست موكبًا لمدير الأمن.

وأوضح أن ما يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن سوى استعراض للقوات الأمنية قبيل الاحتفال بأعياد الميلاد، مشيرًا إلى أن استعراض القوة ضم قوات من إدارات المباحث الجنائية وشرطة المرافق وقوات الأمن المركزي، وقوات الانتشار السريع، بالإضافة إلى مجموعات أمنية للقبض وفض أحداث الشغب، وقوات الحماية المدنية، ومنها سيارات المطافئ والاسعاف.

وأضاف المصدر الأمني أن موكب استعراض القوات الأمنية طاف في شوارع مدينة المحلة الكبرى، لبث الطمأنة في نفوس المواطنين، والتأكيد على جاهزية القوات لتأمين الكنائس واحتفالات أعياد الميلاد.

يذكر أن مدير أمن الغربية طارق حسونة تولى منصبه في أبريل الماضي خلفا لحسام خليفة، بعد ساعات من حادث كنيستي طنطا والإسكندرية وسقوط عشرات الضحايا والمصابين، بعد أن أقال وزير الداخلية سلفه بسبب تقصيره في حماية وتأمين الكنائس.



