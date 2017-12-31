صور محمد بن سلمان ومتعب بن عبدالله تخطف الإعلام

نصر المجالي: أبرزت وكالات أنباء ووسائل إعلامية عالمية وعربية وسعودية لقطات مصورة تجمع بين ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السابق.

وجاء لقاء ولي العهد السعودي والأمير متعب اللافت يوم السبت خلال رعاية الأمير محمد بن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في منطقة الجنادرية بالعاصمة الرياض.

كما أظهرت صور وأشرطة فيديو تناقلها مغردون على موقع تويتر الأميرين في حديث جانبي مع ابتسامات متبادلة.

كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورًا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا يوم 4 نوفمبر الماضي بإعفاء الأمير متعب من منصبه.

الأميران محمد بن سلمان ومتعب بن عبدالله

ومن بين مستقبلي ولي العهد السعودي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

الأمراء في الطريق إلى الاحتفال

وحضر الحفل الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

