محمد بن راشد: متفائلين برحلة جديدة من العمل والتفاني

دبي: قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الإخوة والأخوات.. مع نهاية عام 2017 بكل إنجازاته وتحدياته.. وبكل مشاريعه ومبادراته.. نقول شكرا لكل من كان جزءا من هذه الإنجازات.. وشكرا لكل من كان عضوا في فريق الامارات.. وشكرا لكل من ساهم بايجابية في جعل عالمنا أفضل وأكثر سعادة".

وتابع: "تمنياتنا للجميع بعام 2018 ملىء بالخير والعطاء.. والبركة والنماء لشعبنا الكريم ولجميع الشعوب الصديقة.. متفائلين بالعام الجديد.. ومتفائلين برحلة جديدة من العمل والتفاني.. ومتفائلين بروح تحدي نصل فيها لقمم جديدة من النجاح والانجاز..".