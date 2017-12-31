السلطة الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى باكستان

إسلام آباد: استدعت السلطات الفلسطينية سفيرها لدى باكستان بعد مشاركته في مهرجان إلى جانب حافظ سعيد وهو أحد المشتبه بعلاقتهم باعتداءات بومباي عام 2008 التي أوقعت 166 قتيلا.

وسعيد الذي يرأس جماعة الدعوة الإسلامية المتطرفة التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، حضر احتفال التضامن مع القدس، الجمعة في روالبيندي وهي مدينة على حدود العاصمة إسلام اباد، شارك فيه أيضا السفير الفلسطيني وليد ابو علي.

واعتبرت السلطة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية السبت أن "مشاركة سفيرنا لدى باكستان في مهرجان جماهيري تضامني مع القدس(...) وبحضور أشخاص متهمين بدعم الإرهاب هو خطأ غير مقصود، لكنه غير مبرر".

وأضاف البيان "وعليه قرر وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات مباشرة من رئيس دولة فلسطين، استدعاء السفير الفلسطيني لدى باكستان فورا".

وكان وزير الخارجية الهندية وصف السبت في بيان بـ "غير المقبول"، "جمع (في مكان واحد) السفير الفلسطيني لدى باكستان والإرهابي حافظ سعيد".

ومؤخرا أفرج القضاء الباكستاني عن سعيد وهو على رأس المطلوبين لدى نيودلهي، بعد عام تقريبا على وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وكانت الولايات المتحدة رصدت في 2012 مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لقاء أي معلومات تقود إلى توقيفه أو إدانته.

وقتل ستة أميركيين في اعتداءات بومباي 2008 التي بلغت حصيلة ضحاياها 166 قتيلا، واستمرت ثلاثة أيام قبل أن يتمكن عناصر من الكومندوس الهنود من السيطرة على الأوضاع بعد معارك مع مقاتلين وصلوا من طريق البحر.

ورحّب الناطق باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل من جهته ب"المشاركة الفعالة" للسفير الفلسطيني في احتفال للتضامن مع شعبه. وقد حضره آلاف الأشخاص وتكلم في خلاله 50 متحدثا من بينهم حافظ سعيد.

