موسكو: تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواطنيه "تغييرات نحو الافضل" في العام 2018 وذلك في خطاب تلفزيوني تقليدي لمناسبة حلول العام الجديد.

وقال بوتين في خطاب للأمة بثه التلفزيون الرسمي ونقلته وكالات الانباء المحلية "لعل العام الجديد يجلب تغييرات نحو الافضل في حياة كل شخص وكل أسرة".

وسيكون سكان منطقة كامشاتكا في أقصى شرق البلاد أول من يستمعون للخطاب الذي سيبث قبل دقائق من منتصف ليل الاحد-الاثنين في كل من المناطق الزمنية الاحدى عشرة في روسيا.

ووجه الزعيم الروسي "تمنيات خاصة" لكل مواطنيه "الذين يعملون الآن للوفاء بواجبهم العسكري أو المهني".

كما وجه الشكر للروس "لإيمانهم بأنفسهم وببلادهم"، متمنيا حلول "السلام والرخاء في روسيا العظمى، العزيزة والوحيدة".

وتولى بوتين الحكم في روسيا في 1999، ويتطلع للفوز بولاية رئاسية رابعة في اذار/مارس 2018.

ويتوقع ان يفوز بالانتخابات ما سيسمح بتمديد حكمه حتى العام 2024 ما يجعله أطول زعيم روسي حكما منذ عهد الديكتاتور جوزف ستالين.