مريم رجوي: إنزال صور خامنئي يبين إرادة الشعب

إيلاف من لندن: اعتبرت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي "أن الشعب الإيراني مصمم على إسقاط نظام الإرهاب"، مع اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقالت رجوي في تغريدات على تويتر إن "إنزال صور خامنئي القبيحة في أرجاء البلاد يبين الإرادة الراسخة للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران".

وتابعت "المنتفضون الشامخون الذين أريقت دماؤهم برصاص قوات الحرس، هم شهداء طريق الحرية للشعب الإيراني. أعزي عوائل الشهداء والمواطنين في مدينة درود ومحافظة لرستان البطلة"، في إشارة إلى سقوط عدد من القتلى في الاحتجاجات.

وأضافت رجوي: التحية للمنتفضين الذين أشعلوا فتيل ثالث يوم للانتفاضة العارمة في أرجاء إيران. التحية للمدن البطلة: آمل، كرمانشاه، طهران، شاهين شهر، شهر كرد، أصفهان، تربت حيدريه، أراك، ملاير، زنجان، أردبيل، سمنان، خرم آباد، ساوه، كاشان، بندر عباس، جرجان، تنكابن همدان، قم، كرمان، درود، ياسوج، دزفول، هشتغرد، ساري، الأهواز". وهددت إيران، الأحد، باتخاذ إجراءات صارمة ضد متظاهرين يمثلون أكبر تحد للحكومة منذ أعوام.

واستمرت احتجاجات الشوارع في إيران لليوم الرابع على التوالي وامتدت إلى العاصمة طهران وواجهت الحشود الشرطة وهاجمت بعض المباني الحكومية.

وموجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تعود للاستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد "وتدخلات إيران في الخارج"، هي الأخطر منذ احتجاجات عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

وانتقلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لسلسلة من المدن وإلى العاصمة طهران للمرة الأولى، حيث واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بالحجارة حول الجامعة الرئيسية.