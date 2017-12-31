رام الله: قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة "للتشاور"، وذلك في خطوة هي الاولى من نوعها منذ القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر.

واوردت وكالة وفا الرسمية للانباء ان المالكي قرر استدعاء "رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة السفير حسام زملط، للتشاور" بدون ان تدلي بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاحد، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده ان القدس (الشرقية) هي عاصمة للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

وقال عباس امام عشرات الاشخاص في محاذاة ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله "كلا، انها عاصمة الشعب الفلسطيني الابدية ان شاء الله".

واضاف "مهما حاولوا ان يغيروا التاريخ لن يستطيعوا ان يغيروه، نحن هنا مرابطون وباقون وصابرون وصامدون".

وقرر ترمب في 6 كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، ما أثار ادانات عارمة في العالمين العربي والاسلامي ولدى المجتمع الدولي.

وقتل 13 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ قرار ترمب.

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.