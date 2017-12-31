وزير الخارجية الأردني يلتقي رئيس هيئة التفاوض

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئيس الهيئة العليا للتفاوض نصر الحريري في عمّان العاصمة الأردنية اليوم ، واستعرضا نتائج الجولة الثامنة لمفاوضات جنيف حول القضية السورية.

وعبّر الجانبان، بحسب بيان للهيئة تلقت "إيلاف " نسخة منه، عن رؤيتهما المشتركة حول ضرورة الدفع بمفاوضات جنيف نحو تحقيق أهدافها في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية.

وأكد الحريري على التزام الهيئة بمفاوضات تضع القرارات الدولية موضع التنفيذ، الأمر الذي يضع حدا لمعانا السوريين التي قاربت السبع سنوات .

وكالة الأنباء الاردنية (بترا) قالت أن الوزير الصفدي أكد لضيوفه الحريري وجمال سليمان نائب رئيس هيئة التفاوض موقف الأردن لإيجاد حل سياسي يرضي السوريين ويحافظ على وحدة سورية وسيادتها عبر مسار جنيف وعلى أساس القرار الدولي 2254.

هذا ويزور وفد الهيئة العليا للتفاوض السوريين في مخيم الزعتري للإصغاء الى معاناتهم والعمل على إيجاد بعض الحلول للقضايا العالقة.

هذا ومن المقرر أن يتوجه وفد من الهيئة في الأسبوع القادم الى أوروبا للقاء بعض القادة الأوربيين لمتابعة القضية السورية وتطوراتها .

