دبي تستقبل 2018 بعرض ليزر مبهر على برج خليفة

دبي: احتفلت دبي بحلول العام 2018 بعرض ضوئي مبهر في وسط الامارة على برج خليفة، أطول مبنى في العالم، بينما اضاءت الالعاب النارية مناطق اخرى في المدينة الخليجية التي تستقطب ملايين السائحين سنويا.

واحتشد مئات الاف الاشخاص في محيط برج خليفة منذ ساعات المساء الاولى لمشاهدة عرض الليزر الذي حل هذا العام محل الالعاب النارية التقليدية في خطوة قالت سلطات الامارة انها تهدف الى "الاتيان بشيء جديد".

وشهدت الطرق المؤدية الى برج خليفة زحمة سير خانقة قبل ست ساعات من حلول رأس السنة.

واضاءت عروض الليزر البرج لساعات قبل ان تتوج الامسية عند منتصف الليل تماما باضاءة البرج بعلم دولة الامارات، وصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتاريخ 2018.

وجرى الاحتفال وسط اجراءات امنية وتنظيمية مكثفة شملت اغلاق طرق في محيط وسط المدينة ونصب خيم للاسعافات الاولية.

وكانت سلطات الامارة اعلنت انها تستهدف دخول موسوعة "غينيس" للارقام القياسية كأضخم عرض ليزر على مبنى، وبدأت الاستعداد للامسية المبهرة قبل اشهر من حلول ليلة رأس السنة.

وفي مناطق اخرى من دبي، اضاءت الالعاب النارية سماء الامارة، بينها تلك التي انطلقت من شواطئ شعبية، بينما ضاقت النوادي الليلية والمقاهي والمطاعم بالمحتفلين بالعام الميلادي الجديد.

وتستقطب دبي نحو 15 مليون سائح سنويا.

وكما دبي، شهدت امارات اخرى احتفالات صاخبة بينها ابوظبي حيث احيا فنانون عرب وغربيون حفلات موسيقية بينهم الاميركية كيتي بيري.

ويذكر ان اليوم الاول من كل عام هو يوم عطلة رسمية في دولة الامارات.



