GMT 21:54 2017 الأحد 31 ديسمبر GMT 21:59 2017 الأحد 31 ديسمبر  :آخر تحديث

رئيس النيجر يعد بتعزيز جيش بلاده بمواجهة الجهاديين

أ. ف. ب.
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نيامى: وعد رئيس النيجر محمدو يوسفو خلال خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد بان يعزز في 2018 الجيش النيجري الذي يواجه جماعات جهادية مسؤولة عن هجمات دموية ومتكررة.

وقال يوسفو "في 2017 واجهنا التحديات نفسها التي واجهناها خلال السنوات السابقة. يتعلق الامر خصوصا بتهديدات المنظمات الارهابية والاجرامية لبلادنا".

واضاف "لقد أُخِذت هذه التحديات بالاعتبار في وقت مبكر جدا"، مشددا على ان النيجر وبموارده الضئيلة "سعى جاهدا (...) لتدريب جنوده وتجهيزهم".

واكد يوسفو ان هذه الجهود لن تتوقف في 2018، واعدا ببرنامج لدعم الجيش مع "انشاء بنى تحتية عسكرية حيثما دعت الحاجة".

واوضح ان "الهدف هو ان نتمكن من مواجهة اي تهديد مهما كان".

وكثيرة هي التحديات في النيجر، احد افقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الافريقي التي تعاني من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.


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