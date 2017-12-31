مقتل 25 حطابا بنيجيريا في هجوم لبوكو حرام

كانو: قتل جهاديو جماعة بوكو حرام 25 حطابا السبت في قرية بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا بحسب حصيلة جديدة وردت الاحد.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت السبت عن مقتل اربعة حطابين في هذا الهجوم، عندما فتح جهاديو بوكو حرام النار على مجموعة من الحطابين، بحسب ما قال ناج وقائد ميليشيا تساعد السلطات.

فقد فتح مسلحون على دراجات بخارية النار على هؤلاء الحطابين فيما كانوا يحمّلون حطبا على سيارة نقل في قرية مايوا على بعد حوالى 20 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا.

وقال بونو غانا وهو حطاب نجا من الهجوم لوكالة فرانس برس انه بالاضافة الى الجثث الاربع "عثرنا على 21 جثة جديدة عندما فتشت فرق الانقاذ المكان بحثا عن العديد من القرويين الذين لم يعودوا الى منازلهم بعد حصول الهجوم".

وكان المسلحون قد اضرموا النار في ثلاثة عربات محملة حطبًا.

وقال ابراهيم ليمان قائد ميليشيا تقاتل المتمردين إن عددا من تجار الخشب تمكنوا من الفرار من الجهاديين الذين يقودهم ابو مصعب البرناوي الذين اعلن ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية.

وقال التاجر هارونا داهيرو الذي نجا من الاعتداء إن "16 من بوكو حرام أتوا على ست دراجات بخارية وفتحوا النار علينا".

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 الف شخص وتشريد 2,6 مليون في نيجيريا. وفي الاشهر الاخيرة ازدادت هجمات الجهاديين على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد.

وتتهم بوكو حرام تجار الخشب بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش النيجيري والميليشيات الداعمة له.

في آب/اغسطس 2017، قطعت الجماعة رؤوس ثلاثة تجار في قرية تبعد 40 كلم من مايدوغوري اتهمتهم بأنهم عملاء لقوى الأمن.

في نيسان/ابريل 2017، نصب الجهاديون مكمنًا لتجار خشب يجمعون الحطب في كاياملا على بعد 10 كلم من مايدوغوري وقتلوا ثمانية منهم.

