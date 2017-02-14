ثلاثة قتلى في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وسط اليمن

عدن: قتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل واصيب ثمانية اخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف الثلاثاء ناديا رياضيا وثقافيا في منطقة خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في وسط اليمن، بحسب ما افاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول في مدينة رداع الواقعة في محافظة البيضاء لوكالة فرانس برس "قتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل وجرح ثمانية اثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نادي الاحمدي".

وذكرت من جهتها مصادر امنية يمنية ان "مسلحين حوثيين اطلقوا النار على السيارة قبل اقتحام النادي ما ادى الى انفجارها في البوابة وسقوط قتلى وجرحى، كما لحقت اضرار بالمبنى وبمدرسة بلقيس المجاورة".

تخضع رداع لسيطرة المتمردين الشيعة، بينما ينتشر في مناطق اخرى من البيضاء في وسط البلاد عناصر من "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، فرع تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره واشنطن اخطر اذرع التنظيم في العالم.

وفي نهاية يناير، قتل عشرات من مسلحي القاعدة اضافة الى مدنيين وجندي اميركي في هجوم شنته قوات النخبة الاميركية ضد التنظيم المتطرف في مدينة يكلا في محافظة البيضاء.