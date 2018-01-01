مقتل عشرة اميركيين في تحطم الطائرة بكوستاريكا

سان خوسيه: قتل عشرة اميركيين الاحد بكوستاريكا في حادث تحطم طائرة صغيرة ادى ايضا الى مقتل الطاقم المؤلف من كوستاريكيَين اثنين، بحسب ما اعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس.

وقال الرئيس في بيان ان "حكومة كوستاريكا تعبّر عن اسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب اميركيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي" حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قالوا بوقت سابق ان النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالارض.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن العام كارلوس هيدالغو على حسابه في موقع فيسبوك ان الطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان" وقد تحطمت في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحي على المحيط الهادئ.

