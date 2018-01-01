من يحكم الولايات الأميركية عام 2018؟

تأخذ انتخابات حكام الولايات في أميركا أهمية استثنائية نظرًا إلى الصلاحيات الكبيرة التي يمتلكها الحاكم، والخدمات التي يمكنه تقديمها إلى الحزب الذي ينتمي إليه، سواء في انتخابات الرئاسة أو مجلسي الشيوخ والنواب، وحتى الإدارات المحلية.

إيلاف من نيويورك: على صعيد البلاد، يتفوق الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي، بسبب سيطرته على ثلاثة وثلاثين ولاية مقابل ستة عشر للديمقراطيين، وتغرّد ألاسكا خارج سرب الحزبين، بفضل حاكمها بيل والكر، المحسوب على المستقلين.

آمال الحزبين

قادة الحزبين يمنّون أنفسهم بزيادة رصيدهم من الولايات عندما يحين موعد الانتخابات النصفية في عام 2018، فالجمهوريون يعملون للحصول على منصب الحاكم في ولايتي كناتيكيت وألاساكا. بينما يصوّب الديمقراطيون أنظارهم على ماين ونيومكسيكو.

وفندت صحيفة بوليتيكو أهم عشر معارك انتخابية على صعيد الولايات، حيث قالت إن المعارك ستتركز في إيلينوي، وميتشيغان، وفلوريدا، وماين ونيومكسيكو، وكونيتيكيت، وألاسكا، ونيفادا وأوهايو، إضافة إلى ميريلند.

معركة أصحاب الثروات

الجمهوري بروس رونر في إيلينوي يخطط للترشح مجددًا آملًا في الحفاظ على مركزه، ولا يحظى الحاكم الحالي بشعبية كبيرة في ظل حصوله على نسبة تأييد لا تتجاوز 30% من الناخبين. وتعد ثروته المالية نقطة قوته، ويتطلع الملياردير الديمقراطي جي بي بريتزكير إلى منافسته في حال فوزه بترشيح حزبه، مما يعني أن السباق الانتخابي في هذه الولاية سيشهد إنفاقًا ماليًا غير مسبوق.

منازلة النواب

وإذا كانت إيلينوي ستشهد تنافسًا بن أصحاب الثروات، فإن ولاية نيومكسيكو ستحتضن مبارزة النواب، فالديمقراطية ميشيل غريشام تتطلع إلى خلافة الحاكمة الجمهورية سوزانا ماريتينيز، بينما سيحاول النائب ستيفن بيرس الحفاظ على المنصب لمصلحة الحزب الجمهوري.

إحباط جمهوري في ماين

لن يترشح الجمهوري بول لايباج مجددًا إلى انتخابات ماين، وفي حين أصيبت آمال الجمهوريين بنكسة بعد إعلان السناتور سوزان كولينز عدم رغبتها في الترشح لمنصب الحاكم، يتواجد أكثر من عشرة ديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية لحزبهم.

هكذا حفزهم

لا يتمتع دانيل مالوي الحاكم الديمقراطي لكونيتيكيت، بشعبية في الولاية، وسيخرج إلى التقاعد خلال عام 2018، وسمح أداءه غير الجيد في تحفيز الجمهوريين سعيًا إلى السيطرة على الولاية، التي لم تنتخب أي مرشح رئاسي جمهوري منذ عام 1988.

وأظهر استطلاع للرأي أن أي مرشح ينتمي إلى الحزب الجمهوري يتقدم على منافسه الديمقراطي في أي انتخابات عامة بواقع 35 % مقابل 23%، مع وجود 42% لم يحسموا خياراتهم بعد.

الديمقراطيون منظمون في نيفادا

سيخرج براين ساندوفال، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري من منصبه كحاكم لنيفادا، كواحد من أكثر الحكام شعبية في البلاد، ولذلك يتطلع الجمهوريون إلى الحفاظ على امتيازهم هناك.

في المقابل يسعى الديمقراطيون إلى إكمال مسلسل فوز هيلاري كلينتون بالولاية في انتخابات 2016، علمًا بأن الحزب الديمقراطي في هذه الولاية يعد الأكثر تنظيمًا بالمقارنة مع وجودة في باقي الولايات.

فلوريدا المعركة الكبرى

وستتجه الأنظار إلى معركة ولاية فلوريدا، التي تعد واحدة من الولايات المتأرجحة على صعيد الانتخابات الرئاسية، وفي حين سيخرج الجمهوري ريك سكوت من منصبه، أعلن الرئيس دونالد ترمب دعمه لرون ديسنتيس، لكنه يواجه منافسة من آدم بوتنان داخل الحزب. أما في المعسكر الديمقراطي الذي يحاول الفوز بهذا المنصب للمرة الأولى منذ عقدين، فيبرز كل من غوين غراهام وأندرو جيلوم.

صوت المستقلين

فيل والكر الحاكم الوحيد الذي ينتمي إلى المستقلين سيواجه معركة صعبة في ألاسكا في ظل إعلان الجمهوريين رغبتهم في السيطرة على هذا المنصب، وقد يحصل الحاكم الحالي على دعم الديمقراطيين في الولاية، خصوصًا أن أحدًا منهم لم يعلن ترشحه.

ميتشيغان ومرشح عربي الأصل

وأعلن الرئيس الأميركي ترمب دعمه لبيل شويتي في ولاية ميتشيغان، التي يقودها الجمهوري ريك سنايدر حاليًا، ولكن دعم ترمب لم يمنع بعض الشخصيات الجمهورية من فرض انتخابات تمهيدية داخل الحزب، كبراين كالي وباتريك كولباك، وفي الحزب الديمقراطي يتفوق وفق الاستطلاعات غريتشن، ويتمرد على العربي الأصل عبد السيد، وشري ثانيدار.

منافسة حامية في أوهايو

يتنافس خمسة ديمقراطيين في أوهايو بالانتخابات التمهيدية، ويعد ريتشارد كوردراي الأبرز المرشح الأبرز للحصول على تمثيل الحزب بعد تلقيه دعم السناتور إليزابيث وارن.

أما على الجانب الجمهوري فهناك أسماء عدة متداولة، أبرزها مايك دوين، وجون هستيد، وجيم ريناتشي.

حاكم جمهوري لولاية ديمقراطية

يأمل الحاكم الجمهوري لاري هوغان في الفوز مجددًا في انتخابات 2018 بولاية ميريلند، التي تعد من معاقل الحزب الديمقراطي، ولكن طموحاته قد تكون بعيدة المنال في ظل إعلان الديمقراطيين النفير من أجل استعادة حكم الولاية، ويتنافس في الانتخابات التمهيدية لحزبهم عدد من المرشحين، أبرزهم روشرن بايكر وأليك روس، وبين جيلوس.