بريطانيا تستقبل العام الجديد 2018 بالأضواء

أعيد تشغيل بيغ بن في لندن بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد

أعيد تشغيل بيغ بن في لندن بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد

استقبلت بريطانيا العام الجديد 2018 بالألعاب النارية والأضواء الزاهية، في لندن وإيدنبرا وغير ها من المدن الكبرى.

وحضر من 100 ألف شخص احتفال العام الجديد 2018 في متصف الليل على ضفاف نهر التاميز في لندن.

ولم تتأخر ساعة بينغ بين الأسطورية عن الاحتفال إذ أعيد تشغيلها بالمناسبة لتدق إعلانا بحلول العام الجديد.

وأقيم احتفال هوغماناي في إيدنبرا على الرغم من الرياح العاتية التي هبت على أجزاء من اسكتنلدا الأحد وبلغت سرعتها 76 ميلا في الساعة.

وخرج عشرات الآلاف في شوارع إيدنبرا للاحتفال بالعام الجديد، على الرغم من تحذيرات الأحوال الجوية.

وفي وسط لندن شاركت في إحياء الحفل فنانات بينهن أريتا فرانكلين وأريانا غراندي ووفلورانس ولتش بمناسةب مرور مئة عام على حصول المرأة في بريطانيا على حق التصويت في الانتخابات.

وأطلقت الألعاب النارية والمفرقعات في السماء لمدة 12 دقيقة.

وكتب عمدة لندن، صديق خان، على حسابه بموقع تويتر: "نحتفي بتعددنا ونناضل من أجل المساواة بيننا".

وانتشر عدد قليل من أفراد الشرطة في أماكن الاحتفالات على الرغم من تسجيل أربع هجمات إرهابية في المدينة العام الماضي.

ولكن الإجراءات الأمنية كانت صارمة بحضور أفراد الشرطة المسلحين.

PA آلاف الألعاب النارية والمفرقعات في سماء لندن

AFP حضور قياسي في احتفالات العام الجديد على ضفاف نهر التاميز