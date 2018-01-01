مقتل شخصين في هجوم مسلح على محل لبيع الخمور في مصر

تعرّض محل لبيع الخمور في مصر لهجوم مسلح من مجهولين، أسفر عن مقتل شخصين شقيقين قبطيين، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة وبداية الساعات الأولى من العام الجديد 2018.

إيلاف من القاهرة: قتل شخصين قبطيين في مصر، إثر تعرّض محل لبيع الخمور لهجوم مسلح، نفذه مجهولون، وفروا هاربين.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" من شهود عيان في منطقة العمرانية بالجيزة، التي وقع فيها الحادث، فإن مجهولين أطلقوا النيران من أسلحة آلية على محل لبيع الخمور في المنطقة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الأول من شهر يناير 2018.

إطلاق نار عشوائي

أسفر الهجوم عن مقتل شقيقين يدعيان أشرف وعادل، تربطهما علاقة صداقة مع صاحب المحل، وكانا يقضيان ليلة احتفالات السنة الجديدة معه.

قال صاحب المحل ويدعى رؤوف ملاك، ويبلغ من العمر 50 عامًا، إنه يمتلك محلًا لبيع الخمور في شارع الدكتور في حي العمرانية في محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع على المحل صباح اليوم الاثنين.

أضاف في محضر الشرطة، أنه كان داخل المحل لحظة إطلاق النار، موضحًا أن صديقيه أشرف وعادل يمتلكان محلًا لبيع قطع غيار السيارات في الشارع نفسه، وكان يجلسان أمام محله، عندما هاجم مجهولون كانوا يستقلون "توك توك" وهو مركبة بثلاث عجلات، وأطلقوا الرصاص عشوائيًا على المحل، ما أدى إلى مقتل صديقيه في الحال.

ملاحقة أمنية

وحسب تحريات الشرطة، فإن المهاجمين فروا هاربين خارج المنطقة عبر الطريق الدائري، وتجري تحريات أمنية مكثفة للقبض عليهم، والتعرف إلى هويتهم، والجهات أو الجماعات التي ينتمون إليها. وتنتشر قوات الأمن بزيها الرسمي وبالملابس المدنية في محيط مسرح الجريمة، وتفرض كردونًا أمنيًا على الشارع والمنطقة التي وقع فيها الحادث.

وانتقل اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى مكان واقعة إطلاق النار على محل لبيع الخمور بالعمرانية.

وأمر مدير الأمن اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث غرب الجيزة بسرعة إجراء التحريات اللازمة للتوصل إلى أي خيوط تقود لضبط مرتكبي الواقعة.

وكان الرائد محمد داود، رئيس مباحث قسم العمرانية، تلقى بلاغًا من الأهالي بإطلاق نار على محل خمور في شارع الدكتور الموازي لشارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وانتقل على الفور بصحبة قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل شخصين.

يذكر أن مصر شهدت في العام الماضي حادثًا مماثلًا لهجوم على محل خمور يملكه قبطي في مدينة الإسكندرية، وذبح أحد المتطرفين صاحب المحل في منتصف الليل، وقضت المحكمة بإعدامه شنقًا.



