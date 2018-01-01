GMT 11:41 2018 الإثنين 1 يناير GMT 12:55 2018 الإثنين 1 يناير  :آخر تحديث
قال إن "أمتنا ستتعامل مع أقلية خارجة عن القانون"

روحاني: الإيرانيون سيردون على مثيري الاضطرابات

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
"فرانس 24" تعتذر للمغرب بعد بثها احتجاجات فنزويلا على أنها من الحسيمة
إيران تفرض قيودا على مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار الاحتجاجات
احتجاجات إيران: الآلاف يشاركون في مسيرات مؤيدة للحكومة وتحذيرات للمعارضين من "التجمع غير الشرعي"
تظاهرة جديدة للمعارضة الفنزويلية بعد 3 أشهر على بدء الاحتجاجات
دولة أفريقية ثانية تلجأ لقطع الإنترنت للسيطرة على احتجاجات
سلطات إيران تواجه الاحتجاجات بمظاهرة ولاء مضادّة
هيئة مغربية: التمييز ضد الأمازيغية احد أسباب احتجاجات الحسيمة

طهران: حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين بأن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون" فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات التي وقعت أثناء تظاهرات مساء الأحد إلى عشرة قتلى.

وقال روحاني في تصريح نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي إن "أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها" مضيفا أن "الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديدا، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

وجاء كلام الرئيس الإيراني غداة ليلة رابعة حافلة بالتظاهرات في عدد من مدن البلاد بما فيها العاصمة طهران احتجاجا على الحكومة وعلى الظروف الاقتصادية الصعبة من بطالة وغلاء معيشة وفساد.

وأضاف روحاني "اقتصادنا بحاجة إلى عملية جراحية كبيرة، وعلينا أن نتحد جميعا"، مؤكدا أن الحكومة عازمة على "تسوية مشكلات المواطنين".

وأعلن التلفزيون الرسمي أن ستة أشخاص قتلوا مساء الأحد بـ"إطلاق نار مشبوه" على هامش أعمال عنف في مدينة تويسركان (غرب) بعد أن كانت وسائل الاعلام أشارت قبلا إلى سقوط أربعة قتلى في مدينتي ايذج (جنوب غرب) ودورود (غرب).

وقال التلفزيون إن "أشخاصا ملثمين (..) شاركوا في الاضطرابات وهاجموا مباني عامة وأضرموا فيها النار" في تويسركان.

وأسفرت التظاهرات والاضطرابات منذ يوم الخميس عن 12 قتيلا وتوقيف مئات الأشخاص.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار