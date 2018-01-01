تشارلز يتخلى عن بعض مهامه الخيرية

نصر المجالي: قال تقرير صحفي إن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز أمير ويلز يستعد مع بلوغه السبعين من العمر إلى تقليص نشاطاته الاجتماعية والخيرية، وذلك لتقديم المزيد من العون لوالدته الملكة في مسؤولياتها.

وقال قصر كلارنس هاوس، في تصريح نقلته صحيفة (ديلي تلغراف) اليوم الإثنين إن الأمير تشارلز يستعد لتقليص بعض مهامه الخيرية للبدء في مساعدة الملكة البالغة من العمر 92 عاما، وكانت جلست على العرش قبل 66 عاما.

وقال متحدث باسم الصحيفة: "إن الاحتفال بعيد ميلاد الأمير الـ 70 في نوفمبر المقبل سيوفر فرصة معقولة لمراجعة جمعياته الخيرية لضمان استمرارها في تحقيق أقصى فائدة للأشخاص الذين تم إنشاؤها لمساعدتهم.

واشار التقرير الصحفي إلى أن مؤسسة أمير ويلز الخيرية قدمت أقل من نصف التبرعات هذا العام عما كانت عليه خلال العام السابق. ففي عام 2016 أعطت المؤسسة الجمعيات الخيرية ما مجموعه 7.7 مليون جنيه استرليني، مقارنة مع 3.1 مليون جنيه استرليني في 12 شهرا حتى مارس 2017.

تركيز صحيح

واضاف المتحدث باسم قصر كلارنس هاوس "إن تقليص نشاطات الأمير يأتي لضمان مشاركته في مسؤولياته الى جانب الملكة بوجه صحيح وبتركيز صحيح أيضا."

يذكر أن الأمير فيليب دوق أدنبره (96 عاما) كان تخلى عن بعض مهامه الملكية في أغسطس 2016، وكان قام منفردا بنحو 22219 مهمة منذ اعتلاء زوجته العرش في العام 1952.

وقد شوهد الأمير تشارلز آخر مرة في كنيسة القديسة مريم المجدلية في كنجغ لين، في نورفولك حيث شارك والدته ووالده احتفال عيد الميلاد بحضور الأمير هاري وخطيبته الجديدة ميغان ماركل ودوق ودوقة كامبريدج وليام وكيت ميدلتون.

مهام تشارلز

وفضلا عن مهماته كأمير وولي عهد، فإن تشارلز المولود (14 نوفمبر 1948كاتب، ولاعب البولو، ورائد أعمال، ورسام، وقائد هليكوبتر، وكاتب للأطفال.

والأمير تشارلز أب للأميرين ويليام وهنري (المعروف باسم هاري) من زوجته الأولى الراحلة ديانا أميرة ويلز. وهو حاليًا متزوج من كاميلا دوقة كورنوال. وله شقيقان هما أندرو وإدوارذ وشقيقة هي الأميرة آن، وهو المؤسس لمؤسستي The صندوق الأمير الخيري الذي يحمل اسمه ومؤسسة تطوير المجتمع.

يذكر أنه حين أصبح وليا للعهد، في عام 1955 قام قصر كلارنس بالإعلان عن أن تشارلز لن يتلقى تعليمه في المنزل بل في مدرسة مما يجعله أول ولي عهد يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي.

وتلقى تشارلز تعليمه اولاً في مدرسة Hill House School في غرب لندن ولم يحصل على أي معامله خاصه، ثم انتقل إلى مدرسة والده القديمة Cheam Preparatory School في شرق بيركشاير، ثم انتقل إلى Gordonstoun في شمال شرق اسكتلندا. وقد التحق الأمير بكلية Trinity College في جامعة كامبريدج.

التتويج الرسمي

تم تتويج الأمير تشارلز كأمير ويلز وإيرل تشستر في 26 يوليو من عام 1958 في حفل مصور تلفزيونياً، وقام بإلقاء الخطاب الرسمي باللهجتين الإنكليزية والولزية. ويعتبر الأمير أكبر ولي عهد منذ الكومنولث.

وعلى نمط من سبقه من أمراء ويلز التحق تشارلز بقوة الدفاع الجوي، بعد التدريب العسكري الملكي الذي تلقاه بناءً على طلب منه في سنته الثانية في الجامعة، وأكمل تعليمه العسكري العسكري كقائد طائرة مقاتلة في قاعدة كورنوال.