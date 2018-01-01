GMT 15:14 2018 الإثنين 1 يناير GMT 15:21 2018 الإثنين 1 يناير  :آخر تحديث
قام بدعوة 5 آلاف شخص

مؤسس «سناب شات» ينفق 4 ملايين دولار على حفل رأس السنة

صحافيو إيلاف
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أنفق إيفان سبيغل، مؤسس تطبيق "سنابشات"، 4 ملايين دولار، لإقامة حفل رأس السنة في لوس أنجلوس، حسب ما أفاد موقع "تي إم زي".

ووفقا للموقع المختص بأخبار المشاهير، فقد أقام سبيغل الحفل في مجمع "إل أيه لايف"، وهو مجمع ترفيهي ضخم بلوس أنجلوس، يحتوي على عدد من المطاعم والمسارح.

وقام صاحب التطبيق الشهير بتأجير "مسرح مايكروسوفت" وكل المحلات والمطاعم المواجهة للمسرح، داخل المجمع.

وأنفق سبيغل، المليونير ذو الـ"27 عاما"، 4 ملايين دولار على حفلة "سنابشات" الضخمة من جيبه الخاص.

وأكد الموقع أن "سنابشات" خططت للحفلة منذ شهور، وقامت بدعوة 5 آلاف شخص، من ضمنهم موظفين "سنابشات" في الخارج، كما أحيا المغني الكندي المعروف "دريك" الحفل بعرض خاص.


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