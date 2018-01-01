وقف بث قناة أردنية استضافت الجندي قاتل الإسرائيليات

نصر المجالي: أوقف الأردن بث قناة تلفزيونية خاصة بعد بعد استضافتها للجندي المسرح أحمد الدقامسة، الذي قتل 7 إسرائيليات وجرح أخريات العام 1997، وحكم عليه بالسجن 20 عاما، وأطلق سراحه في مارس 2017 بعد أن أمضى فترة عقوبته.

وأكدت هيئة الاعلام وهي المعنية بشؤون الرقابة في الأردن في قرارها وقف بث قناة "نور الأردن" انها مستمرة في التزامها المبدئي بدعم الحريات الإعلامية المسؤولة ، وسعيها الدؤوب لتعزيز دور الاعلام في تحقيق أهدافه السامية وتقديم رسالته المهنية .

وقالت الهيئة في بيان يوم الإثنين إنها ملتزمة أيضا بذات اليقين بإنفاذ القانون نصا وروحا لحماية المهنة وتنظيم القطاع، وهذا يتضمن التزام الهيئة بالمهام والواجبات المناطة بها وفق النصوص القانونية، الى جانب المسؤوليات الاخرى التثقيفية والتعريفية بالتشريعات النافذة الناظمة للعمل الاعلامي وتحديدا الشق الجزائي، وذلك لحماية وسائل الاعلام و الحيلولة دون مخالفتها لتلك التشريعات على نحو يرتب عليها مسؤولية قانونية .

إجراءات قانونية

وأضاف البيان: ومن هذا المنطلق تؤكد هيئة الاعلام ان ما حدث مع قناة "نور الاردن" امر يتعلق بإنفاذ إجراءات قانونية واضحة وملزمة، وتم اتخاذها لترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي علينا جميعا ان نحترمه ونلتزم به.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الاعلام في هذه المسألة لم تأت دون اخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع ادارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالاحكام القضائية ، وتم شرح الابعاد القانونية للاجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال تم بث البرنامج الذي أُعلن عنه ، وجرى ترويجه من قبل المحطة قبل موعد البث بيوم واحد، و قد أبدت ادارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج .

بث البرنامج

وكانت قناة "نور الاردن" قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وتفاجأت هيئة الاعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص بقيام المحطة ببث البرنامج ، وعندها طبعا تم رسميا مخاطبة القناة لوقفه فورا ، الا انها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفق احكام المادة ٨ من قانون الاعلام المرئي والمسموع، ما اضطر هيئة الاعلام لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها احكام نفس المادة من قانون الاعلام المرئي و المسموع و اتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة.

وخلص البيان إلى القول: وستتابع هيئة الاعلام اجراء المقتضى القانوني امام القضاء لمخالفة القناة احكام اتفاقية الترخيص .

يشار إلى أن الدقامسة المولود العام 1972 في قرية إبدر الأردنية، والتحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1987، حين كان عمره 15 عاماً فقط، وقام في 13 مارس عام 1997 بإطلاق النار على فتيات إسرائيليات وقتل 7 منهن وجرح أخريات ومعلمة في منطقة الباقورة الأردنية المحررة بموجب اتفاقية وادي عربه التي أُبرمت بين إسرائيل والأردن، في العام 1994، واعتقل حينها على الفور من قبل زملائه وأُحيل إلى محاكمة عسكرية.