GMT 16:50 2018 الإثنين 1 يناير GMT 17:15 2018 الإثنين 1 يناير  :آخر تحديث
بسبب الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن منذ أيام

البحرين تحذر مواطنيها من السفر الى إيران

صحافيو إيلاف
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المنامة: دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها إلى عدم السفر "نهائيا وتحت أي ظرف" إلى إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن منذ أيام.

وقالت الخارجية في بيان، الاثنين، إنها "تدعو جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

وتابع البيان: "وتطلب من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فورا، مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".


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