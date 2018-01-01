تظاهرة جديدة ليلا في وسط طهران

طهران: شهد وسط طهران مساء الاثنين تظاهرة جديدة بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية وذلك غداة مقتل عشرة اشخاص في أسوأ أعمال عنف تشهدها ايران منذ بدء الاحتجاجات الخميس ضد الحكومة والظروف المعيشية الصعبة.

وجاء ذلك رغم تأكيد الرئيس الايراني حسن روحاني صباح الاثنين ان الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

ونشرت وكالة فارس للانباء القريبة من المحافظين صورة لسيارة محترقة ليل الاثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات صغيرة نسبيا من المتظاهرين اطلقت هتافات مناهضة للنظام في وسط العاصمة الايرانية.