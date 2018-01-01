عناصر من داعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

«إيلاف» من لندن: سلّم 40 مسلحاً من تنظيم داعش أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية ( قسد ) في محافظة دير الزور في سوريا بعد معارك عنيفة بين الطرفين امتدت الى عدة مناطق، ثم أفرجت قوات سوربا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي في الرقة، عن أكثر من 25 شخصاً والذين اعتقلتهم خلال معركة الرقة الكبرى، ممن اتهموا بالتعاون أو التقارب مع تنظيم داعش، والعمل في صفوفه.

وجرى اعتقال هؤلاء في أوقات متفرقة، ومن ثم أودعوا في المعتقلات لحين انتهاء التحقيق معهم الى أن تم الإفراج عنهم الْيَوْم.

وشهدت الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، في أوقات سابقة الإفراج عن دفعات من المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وقوات الآسايش، ممن اتهموا باتهامات مماثلة.

وهذا الإفراج يأتي بعد ساعات من استسلام أكثر من 40 من عناصر تنظيم داعش لقوات الآسايش على الجبهات الواقعة عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عشرات العناصر من تنظيم داعش على ضفاف الفرات الشرقية، سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، ولقوات عملية “عاصفة الجزيرة”، خلال القتال العنيف الذي يدور في شرق نهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور، حيث جرى نقلهم بواسطة آليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية نحو مناطق في ريف دير الزور الشمالي، وشوهدت السيارات وهي تنقلهم باتجاه محافظة الحسكة عبر شمال دير الزور.