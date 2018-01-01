الجيش الاسرائيلي يعلن سقوط قذيفة اطلقت من غزة على جنوب إسرائيل

القدس: أعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين سقوط "قذيفة" اطلقت من قطاع غزة على جنوب اسرائيل بدون ان تسفر عن قتلى او جرحى.

ولم يذكر الجيش تفاصيل اخرى لكن الاذاعة العامة قالت ان صاروخا انفجر قرب بلدة اسرائيلية لم تحددها.

واطلقت فصائل فلسطينية في غزة أكثر من 12 صاروخا او قذائف هاون على اسرائيل في تجدد لاعمال عنف منذ اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وغالبا ما تقوم فصائل اسلامية باطلاق الصواريخ، لكن اسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية اي هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.