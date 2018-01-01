قبيلة يمنية توجه تحذيرا للحوثيين

صنعاء: أعلنت قبيلة عنس اليمنية، استنفارها ضد جماعة الحوثي التي وصفتها بـ "الإرهابية"، جراء انتهاكاتها ضد القبيلة وأبنائها.

وعبرت القبيلة في بيان لها بعد اجتماع طارئ عبر عن رفضها تسليم "أي شخص من أبناء القبيلة تطالب به الميليشيات الحوثية، بأي تهمة من التهم باعتبار أن الميليشيات ليست السلطة الشرعية".

وأقرت منع العناصر المسلحة التابعة للحوثيين من دخول أراضي قبيلة عنس ومناطقها، ومقاومة أي حملات عسكرية ترسلها والتصدي لها، واعتبارها غنيمة للقبيلة وأبنائها.

وأهدرت القبيلة بحسب البيان الصادر عن اجتماعها "دم أي عنصر حوثي يدخل حدود القبيلة لأي سبب من الأسباب وتحت أي مبرر واعتبار"

وطالبت بتسليم إدارة أمن مديريتي عنس وميفعة عنس لأبناء القبيلة وعدم الاعتراف بالقيادات الحوثية في هاتين الإدارتين، أو التعامل معها.