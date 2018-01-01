واشنطن: أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية عن تقنين بيع "الماريغوانا" بشكل قانوني رسميا ابتداء من اليوم الأول في 2018.

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية، ستسمح الولاية لمن هم فوق عمر 21 سنة بشراء "الماريغوانا" بشكل قانوني، وبكميات لا تتخطى 28 غراما للشخص الواحد.

وصوت سكان كاليفورنيا لصالح بيع "الماريغوانا" قبل 14 شهرا، ولكن سلسلة من القرارات الحكومية تم دراستها في هذه المدة، حالت قبل بدء عملية البيع في المحلات المخصصة بشكل رسمي.

وقررت الولاية فرض رقابة شديدة على محلات زراعة وبيع هذا النوع من الحشيش، لتتأكد من مكونات المنتج، ومن أن التعليب مضاد لاستخدام الأطفال.

وبهذا القرار أصبحت كاليفورنيا أكبر ولاية تسمح ببيع "الماريغوانا" في الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة.